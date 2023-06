Jak przekazały amerykańskie służby, specjaliści zajmą się teraz analizą wydobytych szczątków. To pozwoli ustalić, czy należą one do zmarłych członków załogi Titana, małej komercyjnej łodzi podwodnej.

"Dowody zostaną starannie zebrane z miejsca wypadku i przewiezione do USA, gdzie zostaną poddane analizie, która powinna dostarczyć kluczowych informacji na temat przyczyn tragedii" - cytuje komunikat Straży Wybrzeża agencja AFP.

Domniemane szczątki ludzkie wydobyte z wraku Titana

"Jestem wdzięczny za skoordynowane wsparcie międzynarodowe. Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby zrozumieć czynniki, które doprowadziły do katastrofy Titana" - podkreślił w oświadczeniu główny śledczy USCG, kapitan Jason Neubauer.

W środę pozostałości łodzi podwodnej zostały wyładowane z okrętu Horizon Arctic w porcie St. Johns's w Nowej Fundlandii.

W sieci udostępniono nagranie pokazujące moment wyładunku.