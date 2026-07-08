Pojawia się coraz więcej informacji na temat wyjątkowo silnych burz, które spadły w ostatnich dniach na różne części Chin. Do sytuacji bez precedensu doszło w centralnej prowincji Hubei, w mieście Huanggang. Przez metropolię przetoczyło się potężne tornado. Wiatr był na tyle silny, że potrafił wyssać dorosłego mężczyznę z wnętrza wieżowca.

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Tornado wyssało go z 12. piętra. Mężczyzna nie stracił życia

Seria niebezpiecznych burz uderzyła w północne, wschodnie i południowe regiony kraju. Od weekendu do wtorku na łącznie 53 większe miasta, w tym Huangshi, Huanggang, Ezhou i Xianning spadły potężne wichury, w tym tornada.

Wiadomo, że bardzo silny wiatr zranił 331 osoby, a co najmniej 11 pozbawił życia. Miejscami tornado przynosiło podmuchy przekraczające 200 km/h, niszcząc domy i przewracając samochody.

Tornado, które w poniedziałek wieczorem uderzyło w miasto Huanggang, było tak potężne, że wyssało mężczyznę z jego mieszkania znajdującego się na 12. piętrze wieżowca. 30-latek wyleciał z na zewnątrz wraz z meblami, w tym szafkami i kanapą, na której siedział. Mężczyzna przeżył upadek, jednak obecnie znajduje się na oddziale intensywnej opieki w miejscowym szpitalu.

Siłę tornada, które nawiedziło miasto, obrazuje poniższe nagranie, wykonane przez osoby przebywające w jednym z miejskich budynków:

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Inni mieszkańcy Huanggang również doświadczyli siły żywiołu. W rozmowie z serwisem Global Times studentka o imieniu Sally opowiadała, że początkowo nie zdawała sobie sprawy, z czym ma do czynienia:

"Podeszłam do okna i zobaczyłam odpadające kawałki ścian i łamiące się drzewa. Potem usłyszałam krzyki ludzi na korytarzu. Najpierw pomyślałam, że to było trzęsienie ziemi, ponieważ tornada są ekstremalnie rzadkie w [prowincji] Hubei. Nigdy nie pomyślałabym, że to może być tornado" - powiedziała studentka.

Kobieta dodała, że niektórzy bali się wychodzić z pokojów w akademiku. Przez kilkadziesiąt godzin w okolicy nie było też prądu.

Jeden z mieszkańców miasta, mieszkający na 10 piętrze apartamentowca, opowiadał z kolei, że w pewnym momencie wszystkie szyby balkonowe w jego mieszkaniu popękały, a okna zostały wyrwane z framugami.

"Lodówkę rzuciło przez całe mieszkanie do drzwi wejściowych, drzwi szafek zostały oderwane, a meble poważnie uszkodzone - dodał mężczyzna. Miał jednak więcej szczęścia niż 30-latek wyssany z innego budynku, ponieważ jemu udało się pozostać w pomieszczeniu.

Ciężarówki szorowały przez 30 metrów. Tysiące uszkodzonych budynków

Tornado z Huanggang zaliczono do kategorii EF2 w skali Fujity, co oznacza że prędkość wiatru w jego obrębie mogła wynosić od 178 do 217 km/h. Według chińskiego serwisu Ecns wiatr przewrócił kilka ciężkich ciężarówek, a niektóre był w stanie przeciągnąć na odległość nawet 30 metrów.

Chiński łowca burz Eric Wang miał napisać w serwisie X, że było to najbardziej śmiercionośne tornado w Chinach od czerwca 2016 roku, kiedy żywioł pozbawił życia 98 osób.

Ocenia się, że łącznie w wyniku burz w prowincji Hubei uszkodzonych zostało ponad 4855 budynków. Skutkami ekstremalnych warunków dotkniętych zostało ponad 5,9 tys. osób.

Źródło: CNN, UPI, Xinhua, Ecns, Global Times

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