Wykradł dane NATO, chciał je sprzedać Rosji. Akcja policji w europejskim kraju
Obywatel Portugalii został zatrzymany podczas próby przekazania pracownikom rosyjskiej ambasady poufnych danych NATO. 23-latek skopiował tajne informacje z komputera i tabletu, wykradzionych wcześniej oficerom Sojuszu w jednym z hoteli. Prokuratura generalna w Lizbonie przekazała, że mężczyzna usłyszał m.in. zarzut usiłowania szpiegostwa.
W skrócie
- Obywatel Portugalii został zatrzymany podczas próby przekazania rosyjskiej ambasadzie poufnych danych NATO.
- Mężczyzna skopiował tajne informacje z komputera i tabletu wykradzionych szwedzkiemu oficerowi w hotelu w Lizbonie, a w kradzieży brały udział jeszcze dwie inne osoby.
- Prokuratura w Lizbonie postawiła zatrzymanemu m.in. zarzut usiłowania szpiegostwa.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Z dochodzenia, które potwierdził portugalski wymiar ścigania, wynika, że młody Portugalczyk zamierzał sprzedać Rosjanom informacje z obu elektronicznych urządzeń, które skopiował na przenośny dysk. Transakcja nie doszła do skutku.
Portugalia: Okradł oficera NATO. Tajne dane miał przekazać Rosji
Według ustaleń śledczych 23-letni mężczyzna wykradł komputer oraz tablet marki Apple z jednego z hoteli w aglomeracji Lizbony, w którym zakwaterowani byli oficerowie państw NATO. Inspektorzy twierdzą, że w kradzieży pomagały mu dwie inne osoby, które też zostały objęte dochodzeniem.
W toku śledztwa ustalono, że skradzione urządzenia elektroniczne należały do oficera marynarki wojennej Szwecji.
Portugalczyk z zarzutem szpiegostwa. Kradzież została mu zlecona
Z opublikowanego w środę przez prokuraturę generalną w Lizbonie oświadczenia wynika, że zatrzymanemu Portugalczykowi postawiono już m.in. zarzuty usiłowania szpiegostwa, kradzieży kwalifikowanej, posługiwania się cudzym dokumentem tożsamości, a także składania fałszywych zeznań.
Dodatkowo 23-latek, który jest osadzony, został też oskarżony o posiadanie dziecięcej pornografii, a także o niezgodne z prawdą przypisywanie udziału w szpiegostwie osobom nie mającym związku z tym procederem.
Zgodnie z domniemaniem prokuratury kradzież, do której doszło podczas trwającej w lizbońskiej Szkole Morskiej międzynarodowej konferencji dotyczącej eksperymentów robotycznych z systemami bezzałogowymi, została zlecona Portugalczykowi "przez osoby trzecie".