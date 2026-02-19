W skrócie Obywatel Portugalii został zatrzymany podczas próby przekazania rosyjskiej ambasadzie poufnych danych NATO.

Mężczyzna skopiował tajne informacje z komputera i tabletu wykradzionych szwedzkiemu oficerowi w hotelu w Lizbonie, a w kradzieży brały udział jeszcze dwie inne osoby.

Prokuratura w Lizbonie postawiła zatrzymanemu m.in. zarzut usiłowania szpiegostwa.

Z dochodzenia, które potwierdził portugalski wymiar ścigania, wynika, że młody Portugalczyk zamierzał sprzedać Rosjanom informacje z obu elektronicznych urządzeń, które skopiował na przenośny dysk. Transakcja nie doszła do skutku.

Portugalia: Okradł oficera NATO. Tajne dane miał przekazać Rosji

Według ustaleń śledczych 23-letni mężczyzna wykradł komputer oraz tablet marki Apple z jednego z hoteli w aglomeracji Lizbony, w którym zakwaterowani byli oficerowie państw NATO. Inspektorzy twierdzą, że w kradzieży pomagały mu dwie inne osoby, które też zostały objęte dochodzeniem.

W toku śledztwa ustalono, że skradzione urządzenia elektroniczne należały do oficera marynarki wojennej Szwecji.

Portugalczyk z zarzutem szpiegostwa. Kradzież została mu zlecona

Z opublikowanego w środę przez prokuraturę generalną w Lizbonie oświadczenia wynika, że zatrzymanemu Portugalczykowi postawiono już m.in. zarzuty usiłowania szpiegostwa, kradzieży kwalifikowanej, posługiwania się cudzym dokumentem tożsamości, a także składania fałszywych zeznań.

Dodatkowo 23-latek, który jest osadzony, został też oskarżony o posiadanie dziecięcej pornografii, a także o niezgodne z prawdą przypisywanie udziału w szpiegostwie osobom nie mającym związku z tym procederem.

Zgodnie z domniemaniem prokuratury kradzież, do której doszło podczas trwającej w lizbońskiej Szkole Morskiej międzynarodowej konferencji dotyczącej eksperymentów robotycznych z systemami bezzałogowymi, została zlecona Portugalczykowi "przez osoby trzecie".

