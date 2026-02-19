Wykradł dane NATO, chciał je sprzedać Rosji. Akcja policji w europejskim kraju

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Obywatel Portugalii został zatrzymany podczas próby przekazania pracownikom rosyjskiej ambasady poufnych danych NATO. 23-latek skopiował tajne informacje z komputera i tabletu, wykradzionych wcześniej oficerom Sojuszu w jednym z hoteli. Prokuratura generalna w Lizbonie przekazała, że mężczyzna usłyszał m.in. zarzut usiłowania szpiegostwa.

Funkcjonariusz policji w niebieskim mundurze stoi tyłem, na tle powiewającej na wietrze flagi Portugalii i nieba z lekkim zachmurzeniem.
Portugalska policja zatrzymała mężczyznę, który chciał sprzedać Rosji tajne informacje (zdj. ilustracyjne) Zed Jameson / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Obywatel Portugalii został zatrzymany podczas próby przekazania rosyjskiej ambasadzie poufnych danych NATO.
  • Mężczyzna skopiował tajne informacje z komputera i tabletu wykradzionych szwedzkiemu oficerowi w hotelu w Lizbonie, a w kradzieży brały udział jeszcze dwie inne osoby.
  • Prokuratura w Lizbonie postawiła zatrzymanemu m.in. zarzut usiłowania szpiegostwa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z dochodzenia, które potwierdził portugalski wymiar ścigania, wynika, że młody Portugalczyk zamierzał sprzedać Rosjanom informacje z obu elektronicznych urządzeń, które skopiował na przenośny dysk. Transakcja nie doszła do skutku.

Portugalia: Okradł oficera NATO. Tajne dane miał przekazać Rosji

Według ustaleń śledczych 23-letni mężczyzna wykradł komputer oraz tablet marki Apple z jednego z hoteli w aglomeracji Lizbony, w którym zakwaterowani byli oficerowie państw NATO. Inspektorzy twierdzą, że w kradzieży pomagały mu dwie inne osoby, które też zostały objęte dochodzeniem.

W toku śledztwa ustalono, że skradzione urządzenia elektroniczne należały do oficera marynarki wojennej Szwecji.

Zobacz również:

25-latek z Mołdawii zatrzymany. Minister Marcin Kierwiński przekazał nowe informacje
Lubelskie

Nowe informacje w sprawie 25-latka z Mołdawii. Minister: Cel był jasny

Alicja Krause
Alicja Krause

    Portugalczyk z zarzutem szpiegostwa. Kradzież została mu zlecona

    Z opublikowanego w środę przez prokuraturę generalną w Lizbonie oświadczenia wynika, że zatrzymanemu Portugalczykowi postawiono już m.in. zarzuty usiłowania szpiegostwa, kradzieży kwalifikowanej, posługiwania się cudzym dokumentem tożsamości, a także składania fałszywych zeznań.

    Dodatkowo 23-latek, który jest osadzony, został też oskarżony o posiadanie dziecięcej pornografii, a także o niezgodne z prawdą przypisywanie udziału w szpiegostwie osobom nie mającym związku z tym procederem.

    Zgodnie z domniemaniem prokuratury kradzież, do której doszło podczas trwającej w lizbońskiej Szkole Morskiej międzynarodowej konferencji dotyczącej eksperymentów robotycznych z systemami bezzałogowymi, została zlecona Portugalczykowi "przez osoby trzecie".

    Zobacz również:

    Akcja polskich i niemieckich służb. W czterech krajach zatrzymano łącznie 23 osoby. Zdj. ilustracyjne
    Polska

    Wielka akcja służb. Kierwiński ogłasza sukces, "międzynarodowe uderzenie"

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Dr Paweł Grzesiowski o suplementach, chorobach tropikalnych i grypiePolsat News

    Najnowsze