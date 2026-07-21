W skrócie Prezydent Azerbejdżanu poinformował, że w lipcu w Baku odbyło się tajne spotkanie byłych niemieckich urzędników i rosyjskich przedstawicieli, zorganizowane bez wiedzy władz Azerbejdżanu.

Spotkanie dotyczyło możliwości zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, a zarówno prezydent Azerbejdżanu, jak i kanclerz Niemiec stwierdzili, że ich rządy nie były o nim poinformowane.

Według mediów grupa byłych niemieckich polityków i lobbystów utrzymuje regularny, nieoficjalny kanał komunikacji z przedstawicielami rosyjskich władz, prowadząc spotkania od 2024 roku.

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Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew poinformował, że w dniach 12-14 lipca w Baku przebywali jednocześnie byli wysocy rangą niemieccy urzędnicy i przedstawiciele rządu rosyjskiego.

Według agencji Bloomberga podczas tajnego spotkania omawiano sposoby zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Oświadczenie Alijewa padło podczas wtorkowej konferencji z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Berlinie.

Spotkanie delegacji Niemiec i Rosji. "Dowiedzieliśmy się z gazety"

- Odnośnie do wspomnianego spotkania, które miało miejsce w Baku, mogę powiedzieć tylko jedno: dowiedzieliśmy się o nim z gazety "Times". My również nie mieliśmy żadnych informacji w tej sprawie. Ale "Times" jest opiniotwórczy, więc sprawdziliśmy te dane. Wczoraj, przed moim wyjazdem do Berlina, otrzymałem informację od służby granicznej Azerbejdżanu, czy osoby wymienione w "Timesie" przebywały jednocześnie w Azerbejdżanie, czy nie. Mogę powiedzieć: tak, ta informacja została potwierdzona - relacjonował Alijew.

- Nie otrzymaliśmy żadnych informacji na ten temat ani z Rosji, ani z Niemiec. Nasze terytorium zostało wykorzystane do zorganizowania takiego spotkania bez naszej wiedzy. Nie mogę komentować szczegółów, ponieważ nie byliśmy obecni na tym spotkaniu. Jednak dane o lotach dają mi podstawę, by twierdzić, że w Baku odbyło się tajne spotkanie - powiedział Alijew.

Były współpracownik Merkel na spotkaniu w Baku. Prezydent Azerbejdżanu potwierdza

Prezydent Azerbejdżanu mówił, że 12 lipca samolotem z Berlina do Baku przyleciały dwie osoby - "jedną z nich był były szef sztabu kanclerz Niemiec (Angeli Merkel - red.) pan Pofalla, a drugą - pan Platzek".

Według Alijewa były szef sztabu kanclerz Angeli Merkel, Ronald Pofalla i były premier jednego z krajów związkowych - Brandenburgii Matthias Platzek wrócili z Baku do Berlina 14 lipca.

Wcześniej media donosiły, że w skład nieoficjalnej delegacji niemieckiej weszli właśnie Pofalla oraz Platzek. Mieli się oni spotkać w stolicy Azerbejdżanu z kilkoma współpracownikami Władimira Putina.

Alijew potwierdził, że 12 lipca do Baku z Moskwy przybył były premier Rosji i od lat przewodniczący rady nadzorczej Gazpromu Wiktor Zubkow oraz przewodniczący Rady Praw Człowieka przy prezydencie Federacji Rosyjskiej Walerij Fadiejew. Jeden z nich wrócił do Moskwy 13 lipca, drugi 14 lipca - mówił prezydent Azerbejdżanu.

Alijew zaznaczył, że Azerbejdżan może z zadowoleniem przyjmować takie inicjatywy tylko wtedy, gdy rzeczywiście będą one miały na celu pomoc w zakończeniu wojny między Rosją a Ukrainą.

Tajne spotkanie z Rosjanami w Baku. Kanclerz Niemiec komentuje

Podczas konferencji Merz zapewniał, że jego rząd nie wiedział o nieoficjalnym spotkaniu byłych niemieckich polityków z przedstawicielami władz rosyjskich w Baku.

- Mogę udzielić na to bardzo prostej odpowiedzi: nic mi nie wiadomo o takim spotkaniu - skomentował kanclerz.

Merz nie odniósł się do kwestii celowości utworzenia nieoficjalnych kanałów komunikacji z Moskwą, podkreślił natomiast, że Niemcy, Ukraina i europejscy partnerzy od miesięcy próbują skłonić Władimira Putina do podjęcia rozmów.

- Od miesięcy próbujemy nakłonić prezydenta Putina do rozmów. Wspólnie z Ukrainą wielokrotnie składaliśmy propozycje negocjacji, również na szczeblu europejskim. Prezydent Putin odmawia takich negocjacji - powiedział Merz.

Według kanclerza odpowiedzialność za kontynuowanie wojny i odmowę negocjacji ponoszą wyłącznie władze rosyjskie. Dodał, że dopóki Putin odmawia negocjacji, Niemcy nie widzą innego wyjścia, jak tylko dalsze udzielanie pomocy Ukrainie. - Będziemy to robić. Będziemy to robić w koordynacji z europejskimi partnerami - podkreślił kanclerz.

Niemieccy politycy spotykali się z Rosjanami. Media ujawniają kolejne nazwiska

W niedzielę "Times" napisał, że grupa byłych niemieckich polityków i lobbystów utrzymuje nieoficjalny kanał komunikacji z przedstawicielami władz rosyjskich. Według dziennika ostatnie spotkanie w Baku odbyło się z udziałem Pofalli, Platzka, Zubkowa i Fadiejewa.

Gazeta powoływała się na śledztwo przeprowadzone przez niemiecki dziennik "Die Zeit" i program ARD "Kontraste". Niemieccy dziennikarze nagrali Pofallę i Platzka w Baku i próbowali dowiedzieć się, o czym rozmawiali z przedstawicielami strony rosyjskiej i czy rząd federalny wiedział o tym spotkaniu.

Według "Die Zeit" i "Kontraste" grupa skupiona wokół Pofalli i Platzka spotyka się regularnie z przedstawicielami Rosji w Baku od 2024 roku. W listopadzie 2025 roku odbyło się spotkanie w Abu Zabi. Uczestnicy przedstawiają ten format jako nieoficjalną kontynuację "Dialogu Petersburskiego", niemiecko-rosyjskiego forum powołanego w 2001 roku, które zakończyło działalność w 2022 roku.

"The Times" uważa, że od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na pełną skalę przeciwko Ukrainie w Baku i Abu Zabi odbyły się co najmniej cztery takie spotkania.

W poprzednim spotkaniu w Baku, w kwietniu 2025 roku, uczestniczył również członek Bundestagu z SPD Ralf Stegner, który wówczas był członkiem parlamentarnej komisji nadzoru nad służbami wywiadowczymi. Spotkało się to z krytyką niemieckich polityków z powodu dostępu polityka do poufnych informacji o działalności służb wywiadowczych, w szczególności dotyczących Rosji i wojny z Ukrainą.

Innym uczestnikiem tych spotkań był też były minister Nadrenii Północnej-Westfalii Stefan Holthoff-Pförtner z CDU. Zarówno on, jak i Stegner oświadczyli, że działali jako osoby prywatne, bez państwowego mandatu ani wynagrodzenia.

Źródła: Bloomberg, "times", Ukrinform, Unian





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