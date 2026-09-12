W skrócie Wykolejenie pociągu pasażerskiego we Francji skutkowało 44 rannymi osobami, a media informują, że służby analizują możliwość sabotażu.

Wypadek miał miejsce w piątek przed godziną 20 w okolicach miejscowości Cleon, gdzie pociągiem podróżowało 186 osób, a akcję ratunkową prowadziło ponad 130 strażaków oraz pięć zespołów medycznych.

Według policji na torach znaleziono fragment szyny, służby nadal pracują na miejscu, a część połączeń wznowiono dzięki komunikacji zastępczej, jednak usunięcie wykolejonego pociągu wymaga zgody prokuratora.

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Do wykolejenia pociągu pasażerskiego doszło w piątek przed godziną 20 w okolicach miejscowości Cleon w Normandii, na północy Francji. Pociągiem jadącym na trasie Rouen-Caen podróżowało 186 pasażerów.

W wyniku zdarzenia ranne zostały 44 osoby. Jedna z poszkodowanych, 18-letnia kobieta, została zabrana do szpitala w stanie krytycznym. Pozostali podróżni zostali przetransportowani do specjalnego pomieszczenia przygotowanego dla nich przez władze Cleon.

W akcji ratunkowej na miejscu brało udział ponad 130 funkcjonariuszy Straży Pożarnej oraz pięć zespołów ratownictwa medycznego.

Francja. Wypadek pociągu pasażerskiego, podejrzewają sabotaż

Według źródeł w policji na które powołuje się agencja AFP, służby obecnie podejrzewają, że przyczyną wypadku mógł być sabotaż. Na torach znaleziono bowiem fragment szyny. Pociąg miał wjechać w niego i to miało doprowadzić do wykolejenia.

"Nagle poczułem kilka wstrząsów, które po około trzech sekundach stały się silniejsze" - powiedział radiu ICI Normandie 24-letni pasażer o imieniu Louis. Jak dodał, wtedy nie mógł już utrzymać się na siedzeniu.

"Szyby częściowo popękały, a do wagonu wpadały kamienie z torowiska. To było naprawdę przerażające. Wciąż się trzęsę" - przyznał pasażer feralnego kursu.

Francja. Utrudnienia na kolei

Wypadek spowodował poważne utrudnienia na kolei. W sobotę rano na miejscu nadal prowadzone były działania służb. Część połączeń została jednak już wznowiona. Na trasie Rouen-Caen zapewniono autobusową komunikację zastępczą.

Rzecznik prasowy przewoźnika przekazał agencji AFP, że wykolejony pociąg będzie mógł zostać podniesiony i usunięty z miejsca wypadku dopiero wówczas, gdy zgodę na to wyrazi prokurator. Na razie jednak nadal trwają działania mające na celu jednoznaczne określenie przyczyn zdarzenia.



