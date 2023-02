Urzędnicy poinformowali wcześniej, że usuwają zanieczyszczoną glebę z miejsca katastrofy, co zapobiegnie dalszemu odparowywaniu chemikaliów do atmosfery. Na wtorkowej konferencji prasowej skażenia gubernator Ohio Mike DeWine, bronił swojej decyzji o zakończeniu ewakuacji. Polityk podkreślił, że sam wróciłby do swojego domu, gdyby mieszkał w East Palestine.

- Myślę, że piłbym wodę butelkowaną i stale sprawdzał monitoring powietrza - podkreślił gubernator.