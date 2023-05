Wyjątkowy prezent dla meksykańskiej armii. Przyleciał prosto z Turcji

Armia meksykańska oficjalnie powitała w środę nowego psa poszukiwawczego, którego otrzymała od rządu Turcji po tym, jak w trakcie akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi zginął pies poszukiwawczy z Meksyku.

Meksyk. Nowy szczeniak poszukiwawczy w armii. Podarowała go Turcja

Podarunek jest wyrazem wdzięczności za okazane wsparcie i pomoc humanitarną podczas trzęsienia ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię na początku lutego 2023 roku.



Młodego psiaka, który stanie się profesjonalnym psem poszukiwawczym meksykańskich służb, powitano już na lotnisku, gdzie czekali nie tylko członkowie armii, ale także inne szczenięta.

"Pies przekazany do Meksyku to trzymiesięczny owczarek niemiecki o czarno-beżowej sierści i sterczących uszach" - informuje CNN. Szczeniaka nazwano Arkadas i oczywiście nie jest to przypadkowe imię - w języku tureckim oznacza "przyjaciel". Wybrano je w internetowym głosowaniu.

W sieci pojawił się nawet wpis, który w imieniu nowego szczeniaka zamieściło meksykańskie Ministerstwo Obrony. "Cześć! Jestem Arkadas, poznajcie mnie. Dzięki moim przyjaciołom z Meksyku, którzy przyjęli mnie z wielką miłością, obiecuję, że zrobię wszystko, by być świetnym psem poszukiwawczym" - napisano w poście.