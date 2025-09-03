Po godzinie 17 prezydent Karol Nawrocki dotarł do Białego Domu na spotkanie z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.

Krótko po tym, jak przywódcy podali sobie dłonie, nad siedzibą prezydenta USA przeleciały cztery amerykańskie myśliwce F-35.

Amerykanie upamiętnili Macieja "Slaba" Krakowiana. Wyjątkowy gest na oczach Nawrockiego

Na dźwięk przelatujących maszyn Trump uniósł wzrok ku niebu i wskazał je dłonią, kierując kilka słów do Nawrockiego.

Rozwiń

Jak się okazuje, to nie był jedynie pokaz umiejętności amerykańskich lotników. Przelot F-16 był hołdem dla zmarłego niedawno polskiego pilota majora Macieja "Slaba" Krakowiana.

Wojskowy zginął 28 sierpnia podczas próbnego lotu przed zaplanowanymi na koniec wakacji pokazami Air Show 2025 w Radomiu.

Podczas konferencji w Gabinecie Owalnym prezydent Nawrocki podziękował Trumpowi za ten gest. - Przelot samolotów był poświęcony legendzie polskiego lotnictwa, który ostatnio poległ w okropnym wypadku. Dziękuję za ten gest - powiedział.

- Przelot myśliwców F-35 otworzył nasze spotkanie. Major był jednym z najlepszych naszych pilotów. Niestety zginął, osierocił dwoje dzieci. To olbrzymia tragedia - dodał.

- Był pilotem legendą w Polsce - przyznał Trump. Jak przypomniał, major Krakowian kończył akademię lotniczą w Stanach Zjednoczonych. - Był fantastycznym pilotem i jego śmierć to ogromna tragedia - podkreślił.

Awantura w Sądzie Najwyższym. Wzburzony sędzia Andrzejewski popchnął krzesło innego sędziego Polsat News Polsat News