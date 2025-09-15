Wyjątkowe widowisko w Watykanie. W niebo wzbiło się 3,5 tys. dronów
Na niebie nad bazyliką Świętego Piotra drony utworzyły w sobotę wizerunki Matki Bożej i papieża Franciszka. Pokaz stanowił odstępstwo od obowiązujących w Watykanie zasad, gdzie loty dronów na co dzień są zakazane. Wyjątek zrobiono przy okazji koncertu w intencji pokoju, podczas którego wystąpił Andrea Bocelli i popularny amerykański piosenkarz Pharrell Williams.
W skrócie
- Pokaz 3500 dronów nad bazyliką Świętego Piotra przedstawił wizerunki Matki Bożej i papieża Franciszka.
- Koncert Grace for the World zgromadził światowe gwiazdy, takie jak Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend.
- Wydarzenie podkreśliło temat braterstwa i pokoju, a uczestnicy zaakcentowali je tańcem i wspólnym podnoszeniem świateł na znak jedności.
Nietypowym akcentem sobotniego wieczoru na placu przed bazyliką watykańską było widowisko świetlne przy wykorzystaniu 3500 dronów, inspirowane m.in. arcydziełami z Kaplicy Sykstyńskiej. Na niebie nad bazyliką Świętego Piotra drony utworzyły wizerunki Matki Bożej i papieża Franciszka.
Pokaz z udziałem dronów stanowił odstępstwo od normy, gdyż wznoszenie bezzałogowców nad Watykaniem jest zabronione. Zakaz obejmuje całe historyczne centrum Rzymu, łącznie z Watykanem i inne obszary miejskie, gdzie latanie tego typu maszynami wymaga uzyskania specjalnych zgód od włoskich służb bezpieczeństwa.
Strefy zakazu lotów powstały w celach bezpieczeństwa i ochrony zarówno zabytków, jak i przestrzeni publicznej.
Watykan. Gwiazdy na Placu Św. Piotra
W sobotę Watykan zgromadził plejadę gwiazd, które dały występ z okazji koncertu w intencji pokoju. Wystąpili tenor Andrea Bocelli i popularny amerykański piosenkarz Pharrell Williams, a także m.in. John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, trio Il Volo, Angelique Kidjo, chór diecezji rzymskiej pod dyrekcją Marco Frisiny i 400 chórzystów z różnych krajów. Artystów zapowiadała m.in. Naomi Campbell.
Gość specjalny wydarzenia, wdowa po przywódcy RPA Nelsonie Mandeli, Graca Machel, mówiła o konieczności przewrócenia godności i wymieniała miejsca na świecie, gdzie trwają wojny.
- Czujemy dziś miłość, czujemy łaskę - powiedział Pharrell Williams. Mówił o sile braterstwa i jedności.
Tysiące ludzi zatańczyły na Placu Św. Piotra. "Znak dla całego świata"
Williams zachęcił wszystkich, by wznieśli światła z latarek swoich telefonów do nieba jako znak dla całego świata. Tysiące ludzi tańczyły do jego piosenki "Happy".
Podczas koncertu zabrzmiały też życzenia dla papieża Leona XIV, który w niedzielę skończył 70 lat.
Koncert odbył się na zakończenie trzeciej edycji dwudniowego Światowego Spotkania na temat Braterstwa, zorganizowanego przez fundację Fratelli Tutti. Jej nazwa nawiązuje do encykliki papieża Franciszka.