W skrócie Pokaz 3500 dronów nad bazyliką Świętego Piotra przedstawił wizerunki Matki Bożej i papieża Franciszka.

Koncert Grace for the World zgromadził światowe gwiazdy, takie jak Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend.

Wydarzenie podkreśliło temat braterstwa i pokoju, a uczestnicy zaakcentowali je tańcem i wspólnym podnoszeniem świateł na znak jedności.

Nietypowym akcentem sobotniego wieczoru na placu przed bazyliką watykańską było widowisko świetlne przy wykorzystaniu 3500 dronów, inspirowane m.in. arcydziełami z Kaplicy Sykstyńskiej. Na niebie nad bazyliką Świętego Piotra drony utworzyły wizerunki Matki Bożej i papieża Franciszka.

Pokaz z udziałem dronów stanowił odstępstwo od normy, gdyż wznoszenie bezzałogowców nad Watykaniem jest zabronione. Zakaz obejmuje całe historyczne centrum Rzymu, łącznie z Watykanem i inne obszary miejskie, gdzie latanie tego typu maszynami wymaga uzyskania specjalnych zgód od włoskich służb bezpieczeństwa.

Strefy zakazu lotów powstały w celach bezpieczeństwa i ochrony zarówno zabytków, jak i przestrzeni publicznej.

Watykan. Gwiazdy na Placu Św. Piotra

W sobotę Watykan zgromadził plejadę gwiazd, które dały występ z okazji koncertu w intencji pokoju. Wystąpili tenor Andrea Bocelli i popularny amerykański piosenkarz Pharrell Williams, a także m.in. John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, trio Il Volo, Angelique Kidjo, chór diecezji rzymskiej pod dyrekcją Marco Frisiny i 400 chórzystów z różnych krajów. Artystów zapowiadała m.in. Naomi Campbell.

Gość specjalny wydarzenia, wdowa po przywódcy RPA Nelsonie Mandeli, Graca Machel, mówiła o konieczności przewrócenia godności i wymieniała miejsca na świecie, gdzie trwają wojny.

- Czujemy dziś miłość, czujemy łaskę - powiedział Pharrell Williams. Mówił o sile braterstwa i jedności.

Tysiące ludzi zatańczyły na Placu Św. Piotra. "Znak dla całego świata"

Williams zachęcił wszystkich, by wznieśli światła z latarek swoich telefonów do nieba jako znak dla całego świata. Tysiące ludzi tańczyły do jego piosenki "Happy".

Podczas koncertu zabrzmiały też życzenia dla papieża Leona XIV, który w niedzielę skończył 70 lat.

Koncert odbył się na zakończenie trzeciej edycji dwudniowego Światowego Spotkania na temat Braterstwa, zorganizowanego przez fundację Fratelli Tutti. Jej nazwa nawiązuje do encykliki papieża Franciszka.

