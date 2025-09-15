Wyjątkowe widowisko w Watykanie. W niebo wzbiło się 3,5 tys. dronów

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Na niebie nad bazyliką Świętego Piotra drony utworzyły w sobotę wizerunki Matki Bożej i papieża Franciszka. Pokaz stanowił odstępstwo od obowiązujących w Watykanie zasad, gdzie loty dronów na co dzień są zakazane. Wyjątek zrobiono przy okazji koncertu w intencji pokoju, podczas którego wystąpił Andrea Bocelli i popularny amerykański piosenkarz Pharrell Williams.

RICCARDO DE LUCAAFP

W skrócie

  • Pokaz 3500 dronów nad bazyliką Świętego Piotra przedstawił wizerunki Matki Bożej i papieża Franciszka.
  • Koncert Grace for the World zgromadził światowe gwiazdy, takie jak Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend.
  • Wydarzenie podkreśliło temat braterstwa i pokoju, a uczestnicy zaakcentowali je tańcem i wspólnym podnoszeniem świateł na znak jedności.
  Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nietypowym akcentem sobotniego wieczoru na placu przed bazyliką watykańską było widowisko świetlne przy wykorzystaniu 3500 dronów, inspirowane m.in. arcydziełami z Kaplicy Sykstyńskiej. Na niebie nad bazyliką Świętego Piotra drony utworzyły wizerunki Matki Bożej i papieża Franciszka.

Pokaz z udziałem dronów stanowił odstępstwo od normy, gdyż wznoszenie bezzałogowców nad Watykaniem jest zabronione. Zakaz obejmuje całe historyczne centrum Rzymu, łącznie z Watykanem i inne obszary miejskie, gdzie latanie tego typu maszynami wymaga uzyskania specjalnych zgód od włoskich służb bezpieczeństwa.

Strefy zakazu lotów powstały w celach bezpieczeństwa i ochrony zarówno zabytków, jak i przestrzeni publicznej.

Watykan. Gwiazdy na Placu Św. Piotra

W sobotę Watykan zgromadził plejadę gwiazd, które dały występ z okazji koncertu w intencji pokoju. Wystąpili tenor Andrea Bocelli i popularny amerykański piosenkarz Pharrell Williams, a także m.in. John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, trio Il Volo, Angelique Kidjo, chór diecezji rzymskiej pod dyrekcją Marco Frisiny i 400 chórzystów z różnych krajów. Artystów zapowiadała m.in. Naomi Campbell.

Gość specjalny wydarzenia, wdowa po przywódcy RPA Nelsonie Mandeli, Graca Machel, mówiła o konieczności przewrócenia godności i wymieniała miejsca na świecie, gdzie trwają wojny.

- Czujemy dziś miłość, czujemy łaskę - powiedział Pharrell Williams. Mówił o sile braterstwa i jedności.

    Tysiące ludzi zatańczyły na Placu Św. Piotra. "Znak dla całego świata"

    Williams zachęcił wszystkich, by wznieśli światła z latarek swoich telefonów do nieba jako znak dla całego świata. Tysiące ludzi tańczyły do jego piosenki "Happy".

    Podczas koncertu zabrzmiały też życzenia dla papieża Leona XIV, który w niedzielę skończył 70 lat.

    Koncert odbył się na zakończenie trzeciej edycji dwudniowego Światowego Spotkania na temat Braterstwa, zorganizowanego przez fundację Fratelli Tutti. Jej nazwa nawiązuje do encykliki papieża Franciszka.

