Wyjątkowe podziękowania dla Putina. "Mój przyjacielu. Jesteśmy zdecydowani"

"Dziękuje ci, mój przyjacielu, prezydencie Putinie, za telefon i ciepłe życzenia z okazji moich 75. urodzin. Jesteśmy zdecydowani dalej wzmacniać nasze szczególne i wyjątkowe partnerstwo strategiczne. Indie są gotowe dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu w Ukrainie" - napisał we wpisie premier Indii.

Modi obchodził w środę swoje 75. urodziny. Życzenia premierowi Indii za pośrednictwem mediów społecznościowych złożyli m.in. prezydent USA Donald Trump, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, premier Izraela Binjamin Netanjahu czy premier Włoch Giorgia Meloni.

Indie. Premier rozmawiał z Trumpem i Putinem

Agencja Reutera, powołując się na informuje z Kremla donosi, że w środę odbyła się rozmowa telefoniczna Władimira Putina z Narendrą Modim. Tematem miała być sytuacja w Ukrainie. Przywódcy mieli dyskutować również o przygotowaniach do wizyty Putina w Indiach, która planowana jest na grudzień.

Dzień wcześniej odbyła się pierwsza od trzech miesięcy rozmowa Modi-Trump. "Podobnie jak Ty, jestem w pełni zaangażowany w podnoszenie wszechstronnego i globalnego partnerstwa Indii i USA na nowe wyżyny. Popieramy Twoje inicjatywy na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie" - napisał premier Indii.

We wtorek w Nowym Delhi odbyło się spotkanie delegacji USA i Indii w celu dyskusji na temat możliwości zawarcia umowy handlowej.

Indie kupują rosyjską ropę. USA nałożyły sankcje

W dniach 31 sierpnia - 1 września Modi i Putin uczestniczyli w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w chińskim Tiencinie.

W sierpniu USA objęły cłami w wysokości 50 proc. towary importowane do Stanów Zjednoczonych z Indii w związku z kupowaniem przez Delhi rosyjskiej ropy naftowej i sprzętu wojskowego z Rosji.

