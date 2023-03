Foki kapturowe są inaczej zwane kapturnikami morskimi lub po prostu kapturnikami, ale też kapturzakami.

Młode tego rzadkiego gatunku urodziło się na plaży w Vlieland w poniedziałek rano - poinformował serwis NL Times.

Wyjątkowe narodziny w Holandii

To pierwsze takie narodziny na holenderskiej plaży. Foka kapturowa to zagrożony gatunek, który zwykle występuje w wodach Oceanu Atlantyckiego. W pobliżu lądu pojawia się tylko wraz z dryfującym lodem i to na nim najczęściej rodzą się młode. Kapturniki morskie najchętniej trzymają się wód o dużej głębokości.

Służby otoczyły miejsce narodzin młodej foki kordonem

Po konsultacji z ośrodkiem zajmującym się fokami w Pieterburen, teren gdzie znaleziono matkę z jej dzieckiem, policja i wojsko otoczyły kordonem, aby uniemożliwić ludziom dostęp do zwierząt. W ten sposób nikt nie przeszkodzi samicy wykarmić młode. Co ciekawe, okres karmienia mlekiem matki u tego drapieżnego ssaka trwa zaledwie cztery dni.

Według Sophie Brasseur, specjalistki od fok z Wageningen Marine Research, w Holandii bardzo rzadko można znaleźć fokę kapturową, a jest to tym bardziej wyjątkowa sytuacja, że samica ma młode. Brasseur zaznacza, że kapturniki morskie mogą pływać na dalekie odległości, ale tak naprawdę są gatunkiem arktycznym, żyjącym na otwartym morzu. Świetnie nurkują na głębokość ponad 300 metrów i są zdolne pozostać pod wodą około 25 minut.

Foki kapturowe można było spotkać w Holandii nieco częściej w latach 90. W przeszłości trzykrotnie widziano je w tym kraju, jednak były one martwe.