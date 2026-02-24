Wyjątkowa seria na zachodzie Europy. Przez 40 dni nie zmieniło się jedno

Deszcz zaczął padać w styczniu, a przestał dopiero w lutym. We Francji zanotowano 40 deszczowych dni z rzędu - to pierwsza taka sytuacja od początku pomiarów. Według francuskich specjalistów kończąca się zima może być jedną z 10 najbardziej deszczowych w historii tego kraju. Burze z intensywnymi opadami pojawiały się jedne po drugich.

Dwie osoby idące razem pod jedną parasolką wzdłuż promenady nad morzem, odbijające się w mokrej powierzchni, otoczone niebieskimi odcieniami burzowego nieba.
Ulewny deszcz w Nicei, padający 5 lutego. Był to jeden z 40 deszczowych dni z rzędu. Seria zaczęła się 14 styczniaVALERY HACHEAFP

Tegoroczna zima Francuzom raczej nie będzie się kojarzyć ze śniegiem, a prędzej z deszczem, który padał tam praktycznie nieprzerwanie. Tak przynajmniej wynika z pomiarów udostępnionych przez serwis pogodowy Meteo France. Od połowy stycznia cały czas miały miejsce deszczowe dni.

"Deszczowy dzień" razy 40. Nigdy wcześniej tak nie było

We Francji od 14 stycznia do 22 lutego padało nieprzerwanie. Zanotowano 40 deszczowych dni z rzędu. Jest to najdłuższa taka seria od 1959 roku, czyli od kiedy zaczęto prowadzić tego typu pomiary.

Za "deszczowy dzień" uważa się taki, w którym na terenie kraju średnio spadł co najmniej jeden litr wody na metr kwadratowy. Od połowy stycznia do niedzieli włącznie stwierdzono 40 takich dni, następujących jeden po drugim.

Seria zakończyła się w poniedziałek, który we Francji był suchym dniem z łagodną pogodą.

Przez dwa zimowe miesiące Francuzi zmagali się z ciężkimi warunkami, zwłaszcza na południu. Przez minione 40 dni wiele regionów nawiedzały burze na tyle silne, że otrzymywały imiona. Burze Pedro, Nils, Ingrid i Goretti następowały jedna po drugiej - napisali eksperci z Meteo France.

    Zjawiska te sprowadzały nie tylko potężne ulewy, ale też silny wiatr, który zrywał linie energetyczne i powodował wiele zniszczeń. Intensywne deszcze sprawiały, że woda w rzekach wzbierała, powodując lokalne podtopienia.

    Słońce wschodzi nad Francją Najbliższe dni będą suche

    Na szczęście w najbliższym czasie pogoda wyraźnie złagodnieje. Według najnowszych prognoz przestanie padać, przynajmniej do czwartku. Od wtorku temperatury wzrosną.

    We wtorek w całym kraju będzie kilkanaście stopni ciepła, a na południu Francji nawet do 19, a lokalnie nawet 22 stopni Celsjusza. Przeważnie będzie też słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem.

    Możliwe, że deszcze wrócą w weekend, choć głównie do północno-zachodniej Francji, jednak będą to słabe opady.

    Źródło: Meteo France

