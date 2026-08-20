W skrócie Ojciec Mariusz Kasperski, pochodzący z Wolsztyna, został wyznaczony na biskupa pomocniczego archidiecezji Toamasina na Madagaskarze przez papieża Leona XIV.

Przez ponad 30 lat swojej kapłańskiej działalności na Madagaskarze pełnił różne funkcje, w tym był proboszczem i przełożonym Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Po nominacji papieskiej będzie nadal pracował w swojej dotychczasowej parafii jako biskup pomocniczy.

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Informacje o nominacji przekazało w środę Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jak poinformowano, o. Mariusz Kasperski został biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina i otrzymał stolicę tytularną Burca.

Jak przytacza "Vatican News", o. Kasperski urodził się 15 sierpnia 1963 roku w Wolsztynie w archidiecezji poznańskiej. Biskup-nominat studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Śluby wieczyste złożył 8 września 1991 roku, a święcenia kapłańskie przyjął dwa lata później w Obrze.

Leon XIV zdecydował ws. o. Mariusza Kasperskiego. Został mianowany biskupem na Madagaskarze

Duchowny spędził tylko dwa lata, pełniąc posługę w Polsce. W 1995 roku został wysłany na misje na Madagaskar i od tego czasu związał z wyspą niemal całe swoje kapłańskie życie.

W czasie ponad 30 lat, spędzonych w tym państwie, pełnił szereg coraz wyższych funkcji w strukturach Kościoła Katolickiego.

Rozpoczynał posługę jako misjonarz w Ambinanindrano w diecezji Ambositra, następnie był m.in. proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Analakininina, dyrektorem prenowicjatu OMI oraz członkiem Rady Delegatury Oblatów na Madagaskarze.

W latach 2015-2022 pełnił funkcję przełożonego Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Madagaskarze. Od 2023 roku był przełożonym swojej wspólnoty zakonnej w Toamasinie oraz proboszczem parafii św. Eugeniusza de Mazenoda w Tsarahonenana.

Teraz, na mocy papieskiej nominacji, będzie kontynuował pracę w tej samej parafii, tym razem jako biskup pomocniczy.

Źródło: Vatican News



