Wyjątkowa nominacja dla polskiego misjonarza. Leon XIV zdecydował

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Ojciec Mariusz Kasperski został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Decyzję w tej sprawie podjął papież Leon XIV. 63-letni duchowny pochodzi z Wolsztyna, a na Madagaskarze spędził ponad 30 lat.

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Papież Leon XIV.
Leon XIV wyróżnił polskiego misjonarza. Zostanie biskupem na Madagaskarze Vatican Pool / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Ojciec Mariusz Kasperski, pochodzący z Wolsztyna, został wyznaczony na biskupa pomocniczego archidiecezji Toamasina na Madagaskarze przez papieża Leona XIV.
  • Przez ponad 30 lat swojej kapłańskiej działalności na Madagaskarze pełnił różne funkcje, w tym był proboszczem i przełożonym Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
  • Po nominacji papieskiej będzie nadal pracował w swojej dotychczasowej parafii jako biskup pomocniczy.
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Informacje o nominacji przekazało w środę Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jak poinformowano, o. Mariusz Kasperski został biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina i otrzymał stolicę tytularną Burca.

Jak przytacza "Vatican News", o. Kasperski urodził się 15 sierpnia 1963 roku w Wolsztynie w archidiecezji poznańskiej. Biskup-nominat studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Śluby wieczyste złożył 8 września 1991 roku, a święcenia kapłańskie przyjął dwa lata później w Obrze.

Leon XIV zdecydował ws. o. Mariusza Kasperskiego. Został mianowany biskupem na Madagaskarze

Duchowny spędził tylko dwa lata, pełniąc posługę w Polsce. W 1995 roku został wysłany na misje na Madagaskar i od tego czasu związał z wyspą niemal całe swoje kapłańskie życie.

W czasie ponad 30 lat, spędzonych w tym państwie, pełnił szereg coraz wyższych funkcji w strukturach Kościoła Katolickiego.

Rozpoczynał posługę jako misjonarz w Ambinanindrano w diecezji Ambositra, następnie był m.in. proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Analakininina, dyrektorem prenowicjatu OMI oraz członkiem Rady Delegatury Oblatów na Madagaskarze.

W latach 2015-2022 pełnił funkcję przełożonego Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Madagaskarze. Od 2023 roku był przełożonym swojej wspólnoty zakonnej w Toamasinie oraz proboszczem parafii św. Eugeniusza de Mazenoda w Tsarahonenana.

Teraz, na mocy papieskiej nominacji, będzie kontynuował pracę w tej samej parafii, tym razem jako biskup pomocniczy.

Źródło: Vatican News

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Dorota Hilger
Dorota Hilger


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