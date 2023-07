Pracująca jako kelnerka Sandra Daniela Tuccelli otrzymała kupon od swojej matki 1 stycznia, a po roku dowiedziała się, że wygrała 400 tysięcy euro.

Wygrała 400 tysięcy euro. Nie może ich odebrać

Radość nie trwała jednak długo, bo jakiś czas potem nadeszła wiadomość, że Sandra nie może dostać swoich pieniędzy. Jak do tego doszło?

Po wygraną udał się jej mąż, co było "zdecydowanie niefortunnym posunięciem" - pisze portal ABC Valenciana.

Organizator loterii zdecydował, że nie może wypłacić pieniędzy, ponieważ mąż zwyciężczyni jest zarejestrowany w systemie dla nałogowych hazardzistów, co ogranicza mu możliwość swobodnego korzystania z tego rodzaju usług.

Zgodnie z przepisami osoba, na którą został nałożony nakaz sądowy lub która sama poprosiła o wpis do rejestru, nie może samodzielnie korzystać z takich usług, ani odbierać ewentualnych nagród - wynika z materiału ABC Valenciana.





Nie może odebrać ogromnej wygranej. Wszystko przez jej męża

Kobieta w rozmowie z dziennikarzami opisała, że mężowi nic nie wyjaśniono, a jedynie kazano podpisać jakieś dokumenty. - Jesteśmy zdruzgotani, zabrali nam pieniądze, które odmieniłyby nasze życie - relacjonowała z rozgoryczeniem Sandra Tuccelli.



Młoda kelnerka zdecydowała, że się nie podda. Wstąpiła na drogę prawną i walczy o swoją wygraną, ponieważ kupon był jej, nie męża.



Przedstawiciele kiosku, w którym sprzedano kupon, potwierdzają, że przekazano go matce Sandry. Sprzedawczyni wycofała się jednak z pokazania dokumentu z uwagi na wewnętrzne naciski.

Co więcej, adwokat zwyciężczyni zażądał dostępu do obrazu z kamer, by potwierdzić, że jej mężowi nie pozwolono zapoznać się z papierami, a kazano mu je podpisać. Okazało się, że wspomniany system monitoringu ma być nieaktywny.

W rozmowie z mediami Sandra przyznała, że sytuacja sprawia, iż bierze tabletki nasenne i cierpi na napady lęku, ale jednocześnie podkreśla, że ma nadzieję na sprawiedliwy finał.

