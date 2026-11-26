W skrócie Ariel Antonio Velasquez-Morales, obywatel Salwadoru przebywający nielegalnie w USA, został zatrzymany przez agentów ICE zaledwie kilkadziesiąt godzin po wygraniu miliona dolarów na loterii.

Służby imigracyjne poinformowały, że mężczyzna otrzymał nakaz opuszczenia amerykańskiego terytorium już w 2014 roku, po czym ukrywał się przed organami ścigania.

Zatrzymany 36-latek trafił do aresztu imigracyjnego, gdzie będzie oczekiwał na deportację z terenu Stanów Zjednoczonych.

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Informację o zatrzymaniu 36-letniego Ariela Antonia Velasqueza-Moralesa, obywatela Salwadoru, przekazano na oficjalnym profilu amerykańskiej agencji zajmującej się nielegalną migracją - ICE (ang. U.S. Immigration and Customs Enforcement). Jak poinformowano, mężczyzna trafił w ręce służb 24 listopada.

Ledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie Velasqueza-Moralesa z symbolicznym czekiem w ręku, opublikowane przez organizatora loterii. Imigrant wygrał w losowaniu milion dolarów.

USA. Imigrant z Salwadoru wygrał milion dolarów. Trafił w ręce służb

Według informacji przekazanych przez ICE mężczyzna wjechał do Stanów Zjednoczonych 15 maja 2013 roku. Niemal rok później, 24 kwietnia 2014 roku, sędzia nakazał mu opuszczenie amerykańskiego terytorium. Imigrant tego nie zrobił i zniknął z radaru służb.

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"Witamy w loterii ERO Boston! Tutaj nielegalni imigranci i politycy popierający politykę 'azylową' nie mają szans, a przestrzegający prawa mieszkańcy Nowej Anglii zawsze wygrywają!" - czytamy we wpisie ICE.

- Wygląda na to, że szczęście go opuściło - stwierdził Micah Bock, zastępca dyrektora ds. kontaktów z opinią publiczną w ICE, cytowany w oficjalnym komunikacie agencji w tej sprawie. Zapowiedziano, że mężczyzna zostanie osadzony w areszcie służby do czasu deportacji z USA.

Według informacji przekazanych przez CNN, w lipcu 2026 roku w aresztach ICE przebywało prawie 66 tysięcy osób, o około 70 proc. więcej niż w momencie objęcia urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa.

"Szczęście go opuściło". Imigrant zatrzymany po wygranej na loterii

Loteria "$2,000,000 50X Cashword", w której Velasquez-Morales brał udział, polega na zdrapywaniu kart przypominających krzyżówkę. Organizator poinformował, że imigrant zdrapał łącznie 11 słów i wygrał w ramach swojej pierwszej gry.

Mężczyzna zdecydował się odebrać część wygranej w gotówce, w ramach jednorazowej wypłaty w wysokości 650 tys. dolarów przed opodatkowaniem. Nie wiadomo, co w sytuacji aresztowania stanie się z jego wygraną.

Osoby biorące udział w loteriach w Massachusetts nie muszą być legalnymi mieszkańcami stanu - jedyne warunki to ukończenie 21 lat i przebywanie na terenie stanu w chwili zakupu kuponu.



