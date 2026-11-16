W skrócie Unia Europejska rozpoczęła prace nad finalizacją umowy stowarzyszeniowej z Syrią, co ma zacieśnić współpracę polityczną i gospodarczą z tym krajem.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśliła, że rewizja porozumienia musi uwzględniać kwestie praw człowieka oraz wcześniejsze wsparcie Damaszku dla Rosji.

Polskie MSZ planuje wznowienie działalności ambasady w Damaszku, do której dyplomaci mają wrócić w styczniu 2027 roku po 14 latach przerwy.

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Porozumienie, którego projekt powstał w 2008 r., ma stworzyć ramy dla wolnego handlu oraz współpracy politycznej i gospodarczej między UE a Damaszkiem.

Kaja Kallas przekazała po spotkaniu ministrów w Brukseli, że unijni dyplomaci zajmą się teraz technicznymi i prawnymi szczegółami porozumienia, aby doprowadzić do jego sfinalizowania.

Porozumienie UE-Syria. Kallas zwraca uwagę na kwestie sporne

Jak zaznaczyła szefowa dyplomacji UE, rewizja porozumienia powinna uwzględnić m.in. kwestie przestrzegania praw człowieka oraz wcześniejsze poparcie Damaszku dla Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

- UE dąży do znaczącego zacieśnienia stosunków z Syrią. Ministrowie poparli dalsze prace nad umową stowarzyszeniową UE-Syria - powiedziała Kallas. - Jeśli się nie zaangażujemy, powstałą w ten sposób próżnię wypełnią inni gracze - podkreśliła.

Inicjatywa Brukseli jest związana ze zmianami politycznymi w Syrii po obaleniu Baszara al-Asada, które zakończyło trwające dekady autorytarne rządy i doprowadziło do przekształcenia układu sił w regionie.

Syria stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z odbudową po blisko 14 latach wojny domowej, która zniszczyła znaczną część infrastruktury i poważnie osłabiła gospodarkę.

MSZ o wznowieniu prac ambasady w Syrii

Normalizacji stosunków z "nową" Syrią chcą też polskie władze. W planach jest m.in. wznowienie działań ambasady. Informację, że polscy dyplomaci po 14 latach wrócą do Damaszku - podał w piątek RMF FM. Personel placówki wycofano w związku z trwającą tam wówczas wojną.

Siedziba polskiej placówki dyplomatycznej jest przygotowywana do powrotu dyplomatów w związku m.in. z decyzjami Brukseli o zacieśnieniu współpracy z Damaszkiem, a także dużym zainteresowaniem polskich spółek syryjskim rynkiem.

- Chcemy aby w styczniu (2027 r.) byli już tam nasi dyplomaci. A przywrócenie placówki chcielibyśmy przeprowadzić do końca tego roku - powiedział PAP rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Przekazał, że na miejscu jest osoba, która odpowiada za techniczne przygotowanie placówki.

W lipcu 2012 r. ówczesny szef MSZ Radosław Sikorski poinformował o podjęciu decyzji o czasowym zawieszeniu działalności polskiej ambasady w stolicy Syrii, informując jednocześnie, że wszyscy polscy dyplomaci bezpiecznie wrócili do Polski.



