Do produkcji "pulpeta z mamuta włochatego" wykorzystano DNA wyodrębione ze szczątków prehistorycznego ssaka. Nietypowe danie zaprezentowano w mediach społecznościowych. Stanowiącą podstawę mięsa tkankę mięśniową wyhodowano dzięki połączeniu komórek pobranych ze szczątków mamuta włochatego z komórkami macierzystymi innego zwierzęcia.

"To pierwsze na świecie mięso z wymarłego mamuta włochatego. Stanowi symbol ważnej roli, jaką sztuczne mięso może odegrać w przyszłości" - podkreśliło australijskie przedsiębiorstwo Vow.

Pulpet z mamuta włochatego. "Naprawdę smaczne mięso"

Firma twierdzi, że jej celem jest przestawienie kilku miliardów ludzi z białka zwierzęcego na produkty, które da się wyprodukować bez szkody dla planety. - Szukamy komórek, które są łatwe w hodowli, smaczne i pożywne, a następnie mieszamy i dopasowujemy je, aby stworzyć naprawdę smaczne mięso - opisał dyrektor generalny Vow George Peppou.

- Wybraliśmy mamuta włochatego, ponieważ jest symbolem zmian klimatycznych - wyjaśnił współzałożyciel przedsiębiorstwa, Tim Noakesmith.

Sztuczne mięso zatwierdzone w Singapurze i USA

Nad produkcją sztucznego mięsa pracują obecnie firmy na całym świecie. Komórki macierzyste posiadają zdolność do szybkiego namnażania się i przekształcania w dowolne komórki budulcowe ciała. Rozmnaża się je w laboratorium do momentu powstania tkanki mięśniowej, co trwa ok. 2 tygodnie.

W podobny sposób produkuje się tłuszcz. Łączy się go z wyhodowaną tkanką mięsną, a następnie dodaje barwniki. Wyhodowane mięso nie ma bowiem w sobie krwi, która w naturalnych warunkach je barwi.

W grudniu 2020 roku Singapurska Agencja ds. Żywności - jako pierwszy organ na świecie - wydała zgodę na wprowadzenie do obrotu mięsa z kurczaka wyhodowanego w laboratorium. W tym roku firma Good Meat planuje otworzenie w kraju największej w Azji fabryki sztucznego mięsa. W listopadzie 2022 roku zgodę na sztuczne mięso wydała amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków.