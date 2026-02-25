W skrócie Dziennikarze CNN przeanalizowali doroczne wystąpienie Donalda Trumpa, wskazując liczne fałszywe lub naciągane twierdzenia dotyczące ekonomii, polityki wewnętrznej i międzynarodowej.

Wskazano niezgodności w wypowiedziach Trumpa na temat cen benzyny, liczby imigrantów skazanych za zabójstwo i zakończenia ośmiu wojen.

Prezydent USA powtórzył zarzuty o nieuczciwości wyborów w Stanach Zjednoczonych oraz podał przesadzone dane dotyczące wydatków USA na NATO.

Redakcja amerykańskiej stacji CNN podjęła się zadania przeanalizowania dorocznego wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, wygłoszonego przez Donalda Trumpa w nocy z wtorku na środę polskiego czasu.

Dziennikarze wskazali całą serię twierdzeń, które okazały się w pełni fałszywe lub wyraźnie naciągane. Dotyczyły one m.in. ekonomii Stanów Zjednoczonych, sytuacji wewnętrznej kraju, administracji Joego Bidena czy polityki międzynarodowej.

Donald Trump wygłosił orędzie. Dziennikarze sprawdzili jego słowa

Wśród błędnych stwierdzeń Trumpa dotyczących gospodarki znalazło się chociażby to dotyczące cen benzyny w USA. Zdaniem prezydenta te wynoszą "mniej niż 2,30 USD za galon w większości stanów".

Jednak według Amerykańskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego (American Automobile Association) te we wtorek w żadnym regionie nie spadły poniżej 2,37 USD. Tylko w dwóch stanach średnia wynosiła mniej niż 2,5 USD.

Polityk wygłosił fałszywe stwierdzenia także m.in. na temat poziomu inwestycji czy spadku inflacji. Powiedział także, że jego poprzednik, Joe Biden, "wpuścił do kraju 11 888 morderców".

Fack-checking przemówienia Trumpa. Sfałszowane wybory i osiem zakończonych wojen

Jak zauważono liczba podawana przez Trumpa dotyczy imigrantów skazanych za zabójstwo, którzy trafili do USA na przestrzeni wielu dekad, również w czasie pierwszej kadencji obecnego prezydenta.

Dziennikarze zweryfikowali także stwierdzenie Trumpa dotyczące zakończenia ośmiu wojen, pojawiające się nie tylko w trakcie tego wystąpienia.

Jak zauważyli, niektóre z konfliktów do których odnosił się prezydent nie były wojnami (jak spory między Kosowem a Serbią czy Egiptem i Etiopią), inne z kolei wcale się nie zakończyły (jak ten między Kongo a Rwandą).

NATO i "nieuczciwe wybory". Orędzie o stanie USA Donalda Trumpa

Amerykański polityk ponowił także swoje twierdzenia dotyczące nieuczciwości wyborów w USA. Prezydent nie odniósł się do kwestii wyborów z 2020 roku wygranych, jego zdaniem nieuczciwie, przez Joego Bidena, stwierdził jednak że oszustwa wyborcze "są powszechne".

Tej tezy, podobnie jak dotyczącej sfałszowania wyborów sprzed sześciu lat, nie potwierdzają żadne dane. Polityk odniósł się także do NATO, twierdząc, że przed jego interwencją "USA płaciły za prawie cały Sojusz".

Jak podkreślili dziennikarze, szacunek ten jest mocno przesadzony - w 2024 roku, na rok przed powrotem Trumpa do władzy, wydatki USA na obronę wynosiły około 63 proc. ogólnych wydatków NATO, do budżetu organizacyjnego organizacji Stany Zjednoczone wnosiły z kolei 16 proc. środków.

