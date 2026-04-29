Wydadzą serię paszportów z twarzą Trumpa. W sieci pojawił się projekt

W skrócie Stany Zjednoczone wydadzą limitowane paszporty z wizerunkiem Donalda Trumpa w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości.

Wizerunek prezydenta pojawia się także na innych dokumentach i budynkach rządowych, takich jak Departament Sprawiedliwości, Departament Pracy, Departament Rolnictwa oraz na kartach wstępu do parków narodowych.

Opublikowano również projekt monety jednodolarowej i pamiątkowej monety ze złota z podobizną Trumpa oraz zatwierdzono projekt łuku triumfalnego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone, świętując w tym roku 250. rocznicę uzyskania niepodległości, zamierzają latem wydać specjalne limitowane wersje paszportów. Na dokumentach ma znajdować się zdjęcie obecnego prezydenta USA - Donalda Trumpa.

Fotografia przywódcy umieszona zostanie na wewnętrznej stronie okładki i otoczona będzie tekstem deklaracji niepodległości oraz flagą USA. Całość dopełni podpis prezydenta, wykonanym złotym tuszem.

Na osobnej stronie umieszony zostanie obraz przedstawiający ojców założycieli w trakcie podpisywania wspomnianej deklaracji.

Rozwiń

Rzecznik Departamentu Stanu, Thomas Pigott, poinformował w oświadczeniu, że paszporty będą miały "spersonalizowaną grafikę i ulepszone obrazy" przy jednoczesnym zachowaniu istniejących zabezpieczeń.

W publikacji "The Guardian" podkreślono, że amerykański paszport został uznany jako "jeden z najbezpieczniejszych na świecie".

Departament Stanu USA poinformował, że liczba rocznicowych dokumentów będzie ograniczona i możliwa do zdobycia jedynie w ramach tegorocznego "historycznego wydarzenia". Nie podano jednak ich dokładnej liczby.

Wydanie nowych wersji paszportów jest jednym z elementów obchodów "America250", organizowanych przez administrację Trumpa. W ramach rocznicy zaplanowano również wyścig Grand Prix na National Mall i walkę UFC na trawniku Białego Domu.

Przypomnijmy, podobizna prezydenta Stanów Zjednoczonych zdobi już budynek Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie.

Inny baner z twarzą Trumpa znajduje się na budynkach Departamentu Pracy i Departamentu Rolnictwa. Na tym drugim obecny prezydent widniej obok Abrahama Lincolna.

Wizerunek republikanina, wraz z twarzą George'a Washingtona, pojawił się też na tegorocznych kartach wstępu do amerykańskich parków narodowych. Sytuacja wywołała jednak pewne kontrowersje, ponieważ niektórzy odwiedzający zaczęli w ramach protestu zakrywać twarz Trump naklejkami. W odpowiedzi Służba Parków Narodowych USA zaktualizowała swoją politykę, ostrzegając, że wszelkie ingerencje w wygląd karty mogą spowodować jej unieważnienie.

Co więcej, mennica USA opublikowała projekt monety jednodolarowej z podobizną Trumpa, a komisja sztuk pięknych zatwierdziła w tym roku projekt pamiątkowej monety ze złota próby 24 karatów, przedstawiającej twarz prezydenta USA, który pochyla się nad biurkiem.

Jak podkreśla "The Guardian", całość dopełnia projekt około 76-metrowego łuku triumfalnego, który w tym miesiącu otrzymał wstępną zgodę na budowę. Doszło do tego pomimo - jak ocenił dziennik - przytłaczająco negatywnej opinii publicznej.

"Grupa sojuszników Trumpa zagłosowała za kontynuacją projektu, który, jeśli zostanie zrealizowany, będzie wyższy niż Kapitol Stanów Zjednoczonych i pomnik Lincolna, a jego wnętrze będzie zdobił złoty posąg przypominający Statuę Wolności" - czytamy w publikacji.

Źródło: "The Guardian"

"Polityczny WF": Przepis na dymisję? Hennig-Kloska "podpadła niemal wszystkim" INTERIA.PL