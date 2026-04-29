Wydadzą serię paszportów z twarzą Trumpa. W sieci pojawił się projekt
Stany Zjednoczone wydadzą serię limitowanych paszportów, na których znajdzie się zdjęcie Donalda Trumpa. Specjalnie paszporty mają być kolejnym elementem zaplanowanych na ten rok obchodów 250. rocznicy uzyskania niepodległości. To niejedyny dokument wydany w ostatnim czasie, który zawiera wizerunek obecnego amerykańskiego prezydenta.
W skrócie
- Stany Zjednoczone wydadzą limitowane paszporty z wizerunkiem Donalda Trumpa w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości.
- Wizerunek prezydenta pojawia się także na innych dokumentach i budynkach rządowych, takich jak Departament Sprawiedliwości, Departament Pracy, Departament Rolnictwa oraz na kartach wstępu do parków narodowych.
- Opublikowano również projekt monety jednodolarowej i pamiątkowej monety ze złota z podobizną Trumpa oraz zatwierdzono projekt łuku triumfalnego.
Stany Zjednoczone, świętując w tym roku 250. rocznicę uzyskania niepodległości, zamierzają latem wydać specjalne limitowane wersje paszportów. Na dokumentach ma znajdować się zdjęcie obecnego prezydenta USA - Donalda Trumpa.
Fotografia przywódcy umieszona zostanie na wewnętrznej stronie okładki i otoczona będzie tekstem deklaracji niepodległości oraz flagą USA. Całość dopełni podpis prezydenta, wykonanym złotym tuszem.
Na osobnej stronie umieszony zostanie obraz przedstawiający ojców założycieli w trakcie podpisywania wspomnianej deklaracji.
USA. Wydadzą limitowany paszport, na nich wizerunek Trumpa
Rzecznik Departamentu Stanu, Thomas Pigott, poinformował w oświadczeniu, że paszporty będą miały "spersonalizowaną grafikę i ulepszone obrazy" przy jednoczesnym zachowaniu istniejących zabezpieczeń.
W publikacji "The Guardian" podkreślono, że amerykański paszport został uznany jako "jeden z najbezpieczniejszych na świecie".
Departament Stanu USA poinformował, że liczba rocznicowych dokumentów będzie ograniczona i możliwa do zdobycia jedynie w ramach tegorocznego "historycznego wydarzenia". Nie podano jednak ich dokładnej liczby.
Wydanie nowych wersji paszportów jest jednym z elementów obchodów "America250", organizowanych przez administrację Trumpa. W ramach rocznicy zaplanowano również wyścig Grand Prix na National Mall i walkę UFC na trawniku Białego Domu.
Przypomnijmy, podobizna prezydenta Stanów Zjednoczonych zdobi już budynek Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie.
USA. Twarz Donalda Trumpa widnieje na wielu amerykańskich budynkach i dokumentach
Inny baner z twarzą Trumpa znajduje się na budynkach Departamentu Pracy i Departamentu Rolnictwa. Na tym drugim obecny prezydent widniej obok Abrahama Lincolna.
Wizerunek republikanina, wraz z twarzą George'a Washingtona, pojawił się też na tegorocznych kartach wstępu do amerykańskich parków narodowych. Sytuacja wywołała jednak pewne kontrowersje, ponieważ niektórzy odwiedzający zaczęli w ramach protestu zakrywać twarz Trump naklejkami. W odpowiedzi Służba Parków Narodowych USA zaktualizowała swoją politykę, ostrzegając, że wszelkie ingerencje w wygląd karty mogą spowodować jej unieważnienie.
Co więcej, mennica USA opublikowała projekt monety jednodolarowej z podobizną Trumpa, a komisja sztuk pięknych zatwierdziła w tym roku projekt pamiątkowej monety ze złota próby 24 karatów, przedstawiającej twarz prezydenta USA, który pochyla się nad biurkiem.
Jak podkreśla "The Guardian", całość dopełnia projekt około 76-metrowego łuku triumfalnego, który w tym miesiącu otrzymał wstępną zgodę na budowę. Doszło do tego pomimo - jak ocenił dziennik - przytłaczająco negatywnej opinii publicznej.
"Grupa sojuszników Trumpa zagłosowała za kontynuacją projektu, który, jeśli zostanie zrealizowany, będzie wyższy niż Kapitol Stanów Zjednoczonych i pomnik Lincolna, a jego wnętrze będzie zdobił złoty posąg przypominający Statuę Wolności" - czytamy w publikacji.
Źródło: "The Guardian"