Wycofali się w ostatniej chwili? Media: Chodzi o kluczową umowę z USA

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Kanada wstrzymała zakup amerykańskich helikopterów Black Hawk tuż przed przekazaniem zamówienia do Kongresu - donoszą CBC i Radio-Canada. Decyzja o wycofaniu się z umowy zapadła tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych obu stron, które ostatecznie zostały zerwane. To kolejna odsłona napięć między oboma krajami.

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Donald Trump i Mark Carney na tle śmigłowca Black Hawk
Kanada wstrzymała kluczową transakcję? Media: Chodzi o Black Hawki z USABloomberg / Contributor / Aaron Schwartz / Stringer / Anadolu / ContributorGetty Images

W skrócie

  • 16 helikopterów UH-60M Black Hawk produkowanych przez Sikorsky miało zostać przekazanych kanadyjskim oddziałom specjalnym, zastępując starsze CH-146 Griffon.
  • Kanadyjski rząd wstrzymał zakup helikopterów tuż przed rozpoczęciem negocjacji z Białym Domem oraz przed przekazaniem zamówienia Kongresowi USA.
  • Wstrzymane są również decyzje o zakupach wojskowych usług i sprzętu od amerykańskich firm takich jak Google i Raytheon, co jest związane z zamiarem dywersyfikacji dostawców.
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16 amerykańskich helikopterów UH-60M Black Hawk produkowanych przez firmę Sikorsky należącą do Lockheed Martin miało być przeznaczonych dla oddziałów specjalnych i zastąpić starsze helikoptery CH-146 Griffon.

Jednak tuż przed rozpoczęciem negocjacji z Białym Domem rząd Kanady wstrzymał zakup, jeszcze zanim rozmowy zakończyły się odejściem Kanady od stołu negocjacyjnego w dniu 22 sierpnia br. - poinformował publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada.

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CBC sprecyzowało, że zamówienie było już po zakończonych formalnościach w Departamencie Stanu i miało być przekazane Kongresowi, ale jeszcze przed spotkaniem kanadyjskich i amerykańskich negocjatorów kilka miesięcy temu Ottawa wstrzymała dalsze decyzje. 

Chodziło zarówno o kwestie handlowe jak i szersze decyzje Ottawy ws. różnicowania dostawców sprzętu wojskowego i odejście od koncentrowania zamówień w USA. Podnoszona była też kwestia ceny.

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Według Radio-Canada, wstrzymane są m.in. ostateczne decyzje w sprawie zakupów usług w chmurze dla kanadyjskiego resortu obrony od Google, rząd ma też wstrzymywać się z ogłoszeniem zakupu pojazdów dla wojska od amerykańskiego Raytheon.

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W sierpniu br. sekretarz stanu Stephen Fuhr, który jest odpowiedzialny za zamówienia dla wojska, powiedział w wywiadzie dla francuskojęzycznego Radio-Canada, że Kanadyjczykom byłoby obecnie trudno zaakceptować przyznawanie wojskowych zamówień firmom z USA.

Jak wyjaśnił, wojna celna wzmocniła dodatkowo zamiary rządu ws. współpracy z innymi krajami w Europie i Azji. Fuhr podkreślił, że Kanada jest w sytuacji, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Pod koniec maja ub.r. premier Mark Carney mówił w wywiadzie dla CBC, że rząd chce m.in. zmniejszyć uzależnienia Kanady od zakupów amerykańskiej broni i dodał, że z każdego dolara wydatków Kanady na uzbrojenie ponad 70 centów trafia obecnie do USA.

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