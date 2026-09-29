W skrócie Wyciekły dane około trzech milionów pracowników Pentagonu, w tym amerykańskich żołnierzy - potwierdziło ABC News.

Wśród ujawnionych informacji znalazły się numery ubezpieczenia społecznego oraz szczegóły dotyczące stanowisk, a resort obrony zaoferował ochronę tożsamości i wsparcie poszkodowanym.

Do naruszenia doszło w systemie Centrum Danych dotyczących Zasobów Ludzkich Departamentu Obrony, a sprawa została ujawniona tydzień po doniesieniach o ataku na system FBI.

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Wśród wykradzionych danych są numery ubezpieczenia społecznego oraz szczegóły dotyczące stanowisk pełnionych przez personel Departamentu Obrony USA - poinformowało źródło portalu ABC News.

- System informacyjny Centrum Danych dotyczących Zasobów Ludzkich Departamentu Obrony (DMDC) doświadczył nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych przez niewielką liczbę nieautoryzowanych użytkowników w okresie od października 2025 do lipca 2026 roku. Po odkryciu tego DMDC natychmiast załatał tę lukę - przekazał jeden z amerykańskich urzędników.

Pentagon. Wyciek danych, resort oferuje ochronę tożsamości

Naruszenia dotknęły 2,76 miliona żyjących osób oraz 294 tysięcy zmarłych, których dane przechowywano w systemach Pentagonu.

"Zakres i wrażliwość ujawnionych informacji mogą budzić obawy o bezpieczeństwo narodowe, zwłaszcza że akta zawierały szczegóły dotyczące pracy wykonywanej przez personel wojskowy i cywilny" - zauważa ABC News.

Amerykańscy urzędnicy poinformowali media, że jak dotąd nie znaleziono dowodów na wykorzystanie ujawnionych danych przez osoby nieuprawnione. Poszkodowanym zaoferowano ochronę tożsamości oraz monitorowanie zdolności kredytowej. W praktyce oznacza to, że Pentagon pomoże m.in. w kontaktach z bankiem i zapewni wsparcie specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa.

Według relacji ABC News pracownicy Departamentu Obrony otrzymali polecenie, by nie rozmawiać z dziennikarzami na ten temat. Nachalne próby kontaktu ze strony mediów mają być zgłaszane pod numer alarmowy.

Kradzież danych Pentagonu po ataku na system FBI

Centrum Danych dotyczących Zasobów Ludzkich Departamentu Obrony gromadzi informacje nie tylko o pracownikach i ich obowiązkach, ale także o ich rodzinach oraz miejscach zamieszkania.

Wiadomość o wycieku danych Pentagonu pojawiła się tydzień po tym, jak grupa ShinyHunters przyznała się do ataku na system FBI. W oświadczeniu dla "The New York Times" i 404 Media hakerzy twierdzili, że "skompromitowali" agencję. Dodali jednak, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie ujawnią zdobytych informacji.

Źródła: ABC News, "The New York Times:, 404 Media



