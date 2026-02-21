W skrócie Szacuje się, że od siedmiu do 12 tysięcy litrów oleju opałowego wyciekło z holownika lodołamacza do portu w Kemi.

Działania służb związane z usuwaniem wycieku trwały tydzień i były utrudnione przez warunki pogodowe oraz stan lodu.

Monitorowanie wpływu wycieku na środowisko prowadzone jest poprzez regularne pobieranie próbek, sprawę bada także fińska Straż Graniczna.

Do wypadku doszło podczas tankowania holownika w ubiegłym tygodniu. Wyciek był znaczący, szacuje się że wypłynęło od siedmiu tys. do 12 tys. litrów oleju. Obszar wycieku był jednak ograniczony głównie do okolic portu Ajos w mieście Kemi.

"Możliwe oddziaływanie na środowisko morskie będzie monitorowane poprzez regularne pobieranie próbek. Sprawę bada również Straż Graniczna" - podano w komunikacie. Jednocześnie podkreślono, że działania służb prowadzone były codziennie przez tydzień.

Akcję przeprowadzano m.in. we współpracy z podmiotami portowymi i ekspertami ds. środowiska.

Finlandia. Tysiące litrów oleju wyciekło w okolicach portu Kemi

Według ekspertów zbieranie plam produktów ropopochodnych z lodu jest trudniejsze niż z wody ze względu m.in. na trudności z instalacją zbieraczy mechanicznych - szczotek i zapór, a także z możliwością przedostania się wycieku pod lód.

Ponadto akcję służb utrudniała pogoda - w regionie panowały bardzo niskie temperatury, a stan lodu także nie usprawniał prowadzonych działań. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja "wymagała szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu i sprzętu".

W tym roku w lutym obserwowane jest największe od ok. 15 lat zlodzenie wód przybrzeżnych Finlandii. Na północy, na wodach Zatoki Botnickiej w regionie Tornio niedaleko Kemi lód ma ok. 75 cm grubości, to niemal dwa raz więcej niż na południu kraju, na Zatoce Fińskiej.

