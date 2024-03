Rozmowa, która według Margarity Simonjan odbyła się 19 lutego, dotyczy możliwości "zniszczenia mostu", co "wymagałoby ponad 20 pocisków". Według sprzyjających Kremlowi mediów niemieccy oficerowie omawiają rzekomo plan wysadzenia przeprawy łączącej Rosję z Krymem.

Rosja. Wyciekła rzekoma rozmowa oficerów Bundeswehry

W dialogu uczestniczą rzekomo m.in. szef wydziału operacji i ćwiczeń Dowództwa Sił Powietrznych Bundeswehry Frank Graefe i Inspektor Generalny Sił Powietrznych Ingo Gerhartz. Omawiają m.in. możliwość dostawy rakiet Taurus do Ukrainy.

"Moi towarzysze w mundurach powiedzieli mi coś niezwykle interesującego tego samego dnia, kiedy (kanclerz Niemiec Olaf - red.) Scholz twierdził, że NATO nie uczestniczy i nie będzie uczestniczyć w konflikcie ukraińskim" - napisała Simonjan, po czym zwróciła się bezpośrednio do niemieckich władz.

"Przesyłam oficjalną prośbę do ambasadora Niemiec, ministra spraw zagranicznych Niemiec i osobiście do Scholza. Jak to właściwie należy rozumieć?" - dodała. Pojawiła się także groźba odwetu. Czy nie nadszedł już czas, aby Rosja aktywnie przypomniała Niemcom, jak ostatnim razem zakończyły się dla Niemiec eksplozje rosyjskich mostów?" - zapytała.