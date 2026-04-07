W skrócie Agencja Bloomberg dotarła do dokumentu opisującego rozmowę telefoniczną premiera Węgier Viktora Orbana z Władimirem Putinem z 17 października, podczas której Orban zadeklarował chęć pomocy Rosji.

Tematami rozmowy były wojna w Ukrainie oraz potencjalny szczyt pokojowy w Budapeszcie, który nie doszedł do skutku, a także uznanie wyrażone wobec Donalda Trumpa.

Ujawnione szczegóły rozmowy pojawiły się na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, a bliskie relacje Orbana z Kremlem są krytykowane przez opozycyjną TISZA.

Agencja Bloomberg dotarła do dokumentu węgierskiego rządu, który opisuje szczegóły październikowej rozmowy premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Podczas połączenia, do którego doszło 17 października, Orban zapewnił władze Kremla o swojej lojalności.

Szef węgierskiego rządu wprost zadeklarował chęć pomocy Rosji.

- Wczoraj nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób - miał powiedzieć Orban, a także podkreślić: - W każdej sprawie jestem do dyspozycji.

Węgry. Orban niczym mysz, Putin jako lew. Kulisy rozmowy przywódców

By lepiej oddać swoją postawę wobec Putina, Orban miał posłużyć się metaforą zaczerpniętą ze znanej na Węgrzech bajki Ezopa. Jej bohaterką jest mysz, ratująca lwa uwięzionego w sieci w akcie wdzięczności za to, że wcześniej oszczędzono jej życie.

Rosyjski przywódca miał zareagować na to porównanie śmiechem.

Rozmowa przywódców, jak donosi Bloomberg, miała dotyczyć też samej wojny prowadzonej przez Rosję w Ukrainie. W ocenie Orbana relacje łączące go z Putinem miały być na tyle bliskie, by pozwolić mu aktywnie włączyć się w próbę rozwiązania konfliktu. Przyczynić do tego miał się potencjalny szczyt pokojowy w Budapeszcie.

Rozmowa Putin-Orban. Wśród tematów Donald Trump

Choć omawiany przez przywódców Rosji i Węgier szczyt w Budapeszcie nie doszedł do skutku, obaj - Putin i Orban - rozmawiali o nim dzień wcześniej z prezydentem USA Donaldem Trumpem. On także miał stać się tematem rozmowy z 17 października. Zarówno Orban i Putin mieli wyrazić w jej trakcie uznanie dla Trumpa.

W międzyczasie Donald Trump wyraził oficjalne poparcie kandydaturze Orbana. W dniu ujawnienia przebiegu jego rozmowy z Putinem, wizytę w Budapeszcie złożył mu wiceprezydent USA J.D. Vance.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. Sondaże nieprzychylne dla Orbana

Kulisy rozmowy Orbana z Putinem ujrzały światło dzienne na kilka dni przed kluczowymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Jak wskazują sondaże, opozycyjna TISZA wyprzedza w prognozach rządzony przez Orbana Fidesz. To właśnie bliskie relacje z Kremlem są przedmiotem krytyki węgierskiej opozycji i jej wyborców.

W ocenie Bloomberga ujawniona rozmowa dowodzi, że prorosyjskie stanowisko Węgier wynika bezpośrednio z postawy samego premiera.

Żadne z krajów nie odpowiedział na prośbę agencji o komentarz na temat rozmowy ich przywódców.

Źródło: Bloomberg

