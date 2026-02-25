Depesza dyplomatyczna, podpisana przez sekretarza stanu Marca Rubio, pokazuje - jak ocenia agencja Reutera, która dotarła do dokumentu - że administracja Trumpa wraca do bardziej konfrontacyjnej polityki wobec państw dążących do tzw. suwerenności danych swoich obywateli.

Zdaniem Waszyngtonu takie działania mogą zakłócić globalny przepływ danych, zwiększyć koszty i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, a także ograniczyć rozwój sztucznej inteligencji i usług chmurowych. USA ostrzegają też, że może to prowadzić do rozszerzenia kontroli rządów innych państw, podważania wolności obywatelskich i umożliwienia cenzury.

Dlatego administracja domaga się w depeszy, by amerykańscy dyplomaci prowadzili "bardziej asertywną międzynarodową politykę danych" i aktywnie sprzeciwiali się "niepotrzebnie uciążliwym regulacjom", takim jak nakazy lokalizacji danych.

USA zapowiada bardziej asertywną politykę wobec unijnych regulacji danych

Europejskie inicjatywy na rzecz suwerenności danych przyspieszyły wraz z narastającymi napięciami między USA a Unią Europejską. Chodzi m.in. o politykę handlową Waszyngtonu oraz jego wsparcie dla skrajnie prawicowych ugrupowań w Europie.

Dodatkowo dominacja amerykańskich firm w obszarze sztucznej inteligencji - które wykorzystują ogromne ilości danych osobowych do trenowania swoich modeli - wzmocniła obawy Europy dotyczące prywatności i kontroli nad informacjami obywateli. W efekcie europejskie rządy wywierają zwiększoną presję na amerykańskie serwisy społecznościowe.

Cytowany przez Reutersa Bert Hubert, ekspert i były członek rady regulującej działalność służb wywiadowczych w Holandii, powiedział, że rosnąca nieufność Europy wobec amerykańskich firm technologicznych może skłonić Waszyngton do przyjęcia bardziej agresywnej postawy.

- Podczas gdy poprzednia administracja próbowała pozyskać europejskich klientów, obecna żąda, aby Europejczycy zignorowali własne przepisy dotyczące ochrony danych, które mogłyby utrudniać działalność amerykańskich firm - zauważył.

USA: RODO to "uciążliwe ograniczenia". Padły też zarzuty wobec Chin

Przepisy dotyczące suwerenności danych różnią się zakresem. Część z nich określa, gdzie informacje mogą być przechowywane - np. wymaga, by dane zebrane lokalnie pozostawały na terytorium danego państwa. Inne regulują sposób ich udostępniania. Przykładem jest unijne RODO, które wprowadziło ograniczenia w przesyłaniu danych Europejczyków za granicę i doprowadziło do serii wysokich grzywien nałożonych na amerykańskie firmy technologiczne.

W amerykańskiej depeszy dyplomatycznej podano RODO jako przykład "niepotrzebnie uciążliwych ograniczeń na przetwarzanie danych i wymogów dotyczących transgranicznego przepływu danych".

W depeszy zwrócono też uwagę na Chiny. Według autorów dokumentu Pekin łączy atrakcyjne projekty infrastruktury technologicznej z restrykcyjną polityką danych, co ma wzmacniać jego globalne wpływy i dostęp do międzynarodowych informacji - m.in. na potrzeby inwigilacji i budowania przewagi strategicznej.

Reuters zauważa, że w ostatnich latach Chiny dodatkowo zaostrzyły przepisy dotyczące przechowywania i przesyłania danych użytkowników przez rodzime firmy.

USA aktywizują dyplomatów. Celem europejska polityka cyfrowa

W depeszy zobowiązano amerykańskich dyplomatów do monitorowania propozycji ograniczenia transgranicznego przepływu danych. Zawarto też argumenty promujące Globalne Forum ds. Transgranicznych Zasad Prywatności (Global Cross-Border Privacy Rules Forum). Grupa ta została utworzona w 2022 roku przez Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanadę, Australię, Japonię i inne kraje "w celu wspierania swobodnego przepływu danych oraz skutecznej ochrony danych i prywatności na świecie".

To kolejna z serii inicjatyw USA mających na celu sparaliżowanie europejskich regulacji w sferze cyfrowej. W zeszłym roku Rubio nakazał amerykańskim dyplomatom wspieranie przeciwników unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Ma on zwiększyć bezpieczeństwo w internecie poprzez zobowiązanie dużych serwisów społecznościowych do usuwania nielegalnych treści, takich jak materiały o charakterze ekstremistycznym lub przedstawiające wykorzystywanie dzieci.

