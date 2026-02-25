Wyciekła depesza dla amerykańskich dyplomatów. Podpisał ją Marco Rubio

Władze USA poleciły swoim dyplomatom lobbowanie przeciw regulacjom innych państw, które mają ograniczać przetwarzanie danych osobowych cudzoziemców przez amerykańskie firmy technologiczne - podała agencja Reutera, powołując się na wewnętrzny dokument administracji Donalda Trumpa. Administracja USA określiła unijne RODO jako przykład "niepotrzebnie uciążliwych ograniczeń".

Administracja Donalda Trumpa poleciła amerykańskim dyplomatom lobbowanie przeciw regulacjom takich jak unijne RODO
Administracja Trumpa poleciła amerykańskim dyplomatom lobbowanie przeciw regulacjom takim, jak RODO

Depesza dyplomatyczna, podpisana przez sekretarza stanu Marca Rubio, pokazuje - jak ocenia agencja Reutera, która dotarła do dokumentu - że administracja Trumpa wraca do bardziej konfrontacyjnej polityki wobec państw dążących do tzw. suwerenności danych swoich obywateli.

Zdaniem Waszyngtonu takie działania mogą zakłócić globalny przepływ danych, zwiększyć koszty i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, a także ograniczyć rozwój sztucznej inteligencji i usług chmurowych. USA ostrzegają też, że może to prowadzić do rozszerzenia kontroli rządów innych państw, podważania wolności obywatelskich i umożliwienia cenzury.

Dlatego administracja domaga się w depeszy, by amerykańscy dyplomaci prowadzili "bardziej asertywną międzynarodową politykę danych" i aktywnie sprzeciwiali się "niepotrzebnie uciążliwym regulacjom", takim jak nakazy lokalizacji danych.

    USA zapowiada bardziej asertywną politykę wobec unijnych regulacji danych

    Europejskie inicjatywy na rzecz suwerenności danych przyspieszyły wraz z narastającymi napięciami między USA a Unią Europejską. Chodzi m.in. o politykę handlową Waszyngtonu oraz jego wsparcie dla skrajnie prawicowych ugrupowań w Europie.

    Dodatkowo dominacja amerykańskich firm w obszarze sztucznej inteligencji - które wykorzystują ogromne ilości danych osobowych do trenowania swoich modeli - wzmocniła obawy Europy dotyczące prywatności i kontroli nad informacjami obywateli. W efekcie europejskie rządy wywierają zwiększoną presję na amerykańskie serwisy społecznościowe.

    Cytowany przez Reutersa Bert Hubert, ekspert i były członek rady regulującej działalność służb wywiadowczych w Holandii, powiedział, że rosnąca nieufność Europy wobec amerykańskich firm technologicznych może skłonić Waszyngton do przyjęcia bardziej agresywnej postawy.

    - Podczas gdy poprzednia administracja próbowała pozyskać europejskich klientów, obecna żąda, aby Europejczycy zignorowali własne przepisy dotyczące ochrony danych, które mogłyby utrudniać działalność amerykańskich firm - zauważył.

      USA: RODO to "uciążliwe ograniczenia". Padły też zarzuty wobec Chin

      Przepisy dotyczące suwerenności danych różnią się zakresem. Część z nich określa, gdzie informacje mogą być przechowywane - np. wymaga, by dane zebrane lokalnie pozostawały na terytorium danego państwa. Inne regulują sposób ich udostępniania. Przykładem jest unijne RODO, które wprowadziło ograniczenia w przesyłaniu danych Europejczyków za granicę i doprowadziło do serii wysokich grzywien nałożonych na amerykańskie firmy technologiczne.

      W amerykańskiej depeszy dyplomatycznej podano RODO jako przykład "niepotrzebnie uciążliwych ograniczeń na przetwarzanie danych i wymogów dotyczących transgranicznego przepływu danych".

      W depeszy zwrócono też uwagę na Chiny. Według autorów dokumentu Pekin łączy atrakcyjne projekty infrastruktury technologicznej z restrykcyjną polityką danych, co ma wzmacniać jego globalne wpływy i dostęp do międzynarodowych informacji - m.in. na potrzeby inwigilacji i budowania przewagi strategicznej.

      Reuters zauważa, że w ostatnich latach Chiny dodatkowo zaostrzyły przepisy dotyczące przechowywania i przesyłania danych użytkowników przez rodzime firmy.

        USA aktywizują dyplomatów. Celem europejska polityka cyfrowa

        W depeszy zobowiązano amerykańskich dyplomatów do monitorowania propozycji ograniczenia transgranicznego przepływu danych. Zawarto też argumenty promujące Globalne Forum ds. Transgranicznych Zasad Prywatności (Global Cross-Border Privacy Rules Forum). Grupa ta została utworzona w 2022 roku przez Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanadę, Australię, Japonię i inne kraje "w celu wspierania swobodnego przepływu danych oraz skutecznej ochrony danych i prywatności na świecie".

        To kolejna z serii inicjatyw USA mających na celu sparaliżowanie europejskich regulacji w sferze cyfrowej. W zeszłym roku Rubio nakazał amerykańskim dyplomatom wspieranie przeciwników unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Ma on zwiększyć bezpieczeństwo w internecie poprzez zobowiązanie dużych serwisów społecznościowych do usuwania nielegalnych treści, takich jak materiały o charakterze ekstremistycznym lub przedstawiające wykorzystywanie dzieci.

