W kilkunastostronicowym dokumencie opisano "mapę drogową" działań do 2030 roku. Wszystko po to, by ostatecznie włączyć Białoruś do Rosji. Fundacja Reporterów opublikowała część raportu , który zdobyła wspólnie z redakcjami z Delfi Estonia, Dossier Center, Expressen, Kyiv Independent, Belarusian Investigative Center, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk WDR i Yahoo News.

Wspomniany Dimitrij Kozak zarządza pracą rosyjskich departamentów ds. stosunków międzyregionalnych i ds. współpracy transgranicznej. Biorą one udział w kreowaniu rosyjskiej polityki wobec Kremla.

Plan podzielony na trzy etapy

W tajnym dokumencie pojawiają się trzy rodzaje celów. Krótkoterminowe miały zostać zrealizowane do 2022 roku:

wspólne z Białorusią przeciwdziałanie ekspansji NATO;

kształtowanie nastrojów prorosyjskich w elitach politycznych, wojskowych i ludności;

ograniczenie wpływów nacjonalistycznych;

zakończenie reformy konstytucyjnej Białorusi z uwzględnieniem interesów Rosji;

tworzenie prorosyjskich stowarzyszeń;

przekierowanie białoruskiego eksportu z portów bałtyckich, w tym polskich, na porty rosyjskie.

Są tam też cele średnioterminowe - do 2025 roku i długoterminowe - do 2030. Redakcje nie publikują raportu w całości, w obawie o źródła informacji.

Wspólna waluta i wspólna kultura

Na kolejnych stronach dokumenty pojawiają się jednak koncepcje wspólnego działania przeciwko rozmieszczaniu infrastruktury NATO w państwach Europy Wschodniej oraz "harmonizację" prawa białoruskiego z prawem rosyjskim.

Co więcej, według raportu Rosja chce wprowadzenia jednej waluty. Kolejnym krokiem ma być pełna spójność na polu kultury, informacji i nauki. W dokumencie pojawiają informacje o filiach rosyjskich uczelni, a nawet konkretne lokalizacje centrów nauki i kultury w Mohylewie, Grodnie i Witebsku.

Jednym z zagrożeń - Polska

Dokument wymienia też zagrożenia dla planu Kremla, w tym dwa szczególnie dotyczące Polski. Po pierwsze to dostawy ropy i możliwość dla Białorusi, która surowiec mogłaby kupować przez dostawy z portów polskich i ukraińskich.

Po drugie to rosnąca liczba obywateli białoruskich, którzy mają Kartę Polaka i są pozytywnie nastawieni do życia i funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Znaczenie wojny w Ukrainie

Fundacja Reporterów cytuje "wysokiego rangą przedstawiciela jednej ze służb krajów NATO", który uważa, że treść raportu "jest absolutnie wiarygodna".

"Latem 2021 r. zakładano, że najpóźniej za pół roku Ukraina zostanie pokonana i zainstalowany zostanie marionetkowy rząd. Wówczas wszystko, co według tej strategii zaplanował Kreml, z pewnością zostałoby zrealizowane" - uważa rozmówca.

Innego zdania jest białoruski politolog, profesor Waler Karbalewicz. "W administracjach zarówno Rosji jak i Białorusi zawsze jest mnóstwo planów i nie wszystkie są realizowane. Rosja jest tak mocno zajęta wojną, że długofalowe plany na dekadę do przodu nie są w centrum uwagi Putina. Wojna w Ukrainie wyznaczyła nową dynamikę dla całego regionu. Od jej wyniku zależą losy Białorusi, Rosji i Ukrainy" - stwierdził.