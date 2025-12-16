W skrócie Pentagon rozważa ograniczenie rangi kluczowych dowództw wojskowych USA w Europie i utworzenie nowej struktury Dowództwa Międzynarodowego.

Plan przewiduje także połączenie Dowództwa Północnego i Południowego w jedną jednostkę - Dowództwo Amerykańskie.

Zmiany mogą znacząco wpłynąć na obecność wojsk USA w Europie i budzą niepokój amerykańskich kongresmenów.

Wizja Pentagonu miałaby zakładać wyraźne ograniczenie znaczenia Dowództwa Europejskiego USA, które wraz z Centralnym Dowództwem i Dowództwem Afryki znalazłoby się pod kontrolą specjalnie w tym celu powołanego Dowództwa Międzynarodowego.

Jak wskazuje "Washington Post", jeżeli plan zostanie przyjęty do realizacji, będzie to oznaczało największe zmiany na najwyższych szczeblach amerykańskiej armii od dziesięcioleci.

USA i "wizja" Pentagonu. Media: Poważne zmiany w Europie

Jak zaznaczają osoby zaznajomione z planem, taka decyzja wpisywałaby się w strategię administracji Trumpa, która zakłada skupienie się na półkuli zachodniej i ograniczenie obecności w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Plan Pentagonu ma zakładać także połączenie Dowództwa Północnego i Dowództwa Południowego, które odpowiadają za obszar Ameryki Północnej i Ameryki Południowej w jedną strukturę - Dowództwo Amerykańskie.

W rezultacie liczba amerykańskich najwyższych dowództw wojskowych spadłaby z dotychczasowych 11 do ośmiu.

Reorganizacja dowództw USA? W tle ruchy Hegsetha

Potencjalna reorganizacja wpisywałaby się w ostatnie działania sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, który zwolnił lub w inny sposób skłonił do odejścia ponad 20 wysokich rangą oficerów.

Szczegóły propozycji Pentagonu zostaną prawdopodobnie przedstawione w najbliższych dniach. Tak poważne zmiany wymagałyby zgody Hegsetha oraz prezydenta Donalda Trumpa.

Administracja Stanów Zjednoczonych odmówiła "WP" komentarza w tej sprawie. Jak jednak zauważa gazeta, informacja o planowanych zmianach wzbudziła zaniepokojenie kongresmenów, którzy zażądali od Pentagonu przedstawienia potencjalnych kosztów reorganizacji i jej wpływu na sojusze USA.

Źródło: "Washington Post"

