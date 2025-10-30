W skrócie 80-letnia turystka została pozostawiona na wyspie przez wycieczkowiec, co zakończyło się jej śmiercią.

Córka zmarłej kobiety obwinia biuro podróży o brak troski i sprawdzenia liczby pasażerów.

Biuro Coral Expeditions wyraziło współczucie rodzinie, a sprawą zajmują się służby.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

80-letnia Australijka brała udział w kilkudniowej wycieczce po Wielkiej Rafie Koralowej, organizowanej przez biuro Coral Expeditions. W ubiegłą sobotę statek, którym poruszali się turyści, dopłynął do Lizard Island, gdzie uczestnicy mogli wyjść na ląd.

Grupa wybrała się na wędrówkę na najwyższy szczyt wyspy, Cook's Look. W pewnym momencie Suzanne Rees poinformowała, że chciałaby odpocząć. Poproszono ją, by sama zeszła z góry i wyruszono w dalszą drogę.

Kilka godzin później statek odpłynął z wyspy, zapominając o seniorce. Odnaleziono ją dopiero następnego dnia rano podczas akcji poszukiwawczej. Kobieta już nie żyła.

Kobieta zmarła podczas wycieczki. Córka wini biuro podróży

Córka zmarłej Katherine Rees przyznała, że była "zszokowana" całą sytuacją. - Z tego, co nam powiedziano, wydaje się, że zabrakło troski i zdrowego rozsądku - mówiła, cytowana przez BBC.

- Dowiedzieliśmy się od policji, że był to bardzo gorący dzień, a mama źle się poczuła podczas wspinaczki na wzgórze - dodała.

Katherine Rees była oburzona tym, jak potraktowano jej matkę. - Poproszono ją, aby zeszła na dół (ze wzgórza - red.), bez eskorty. Potem statek odpłynął, najwyraźniej nie licząc pasażerów. W tym czasie, lub wkrótce później, mama zmarła. Byłą całkiem sama - żaliła się córka 80-latki.

Jak wskazała, jej matka była zdrową i bardzo aktywną osobą, która kochała wędrówki i pracę w ogrodzie. Wyraziła nadzieję, że w toku dochodzenia prowadzonego przez służby ustalone zostanie, jakie wysiłki mogło podjąć biuro podróży, by uratować życie kobiety.

Tragedia na rajskiej wyspie. Biuro podróży składa "wyrazy współczucia"

Rzecznik Australijskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Morskiego (AMSA) poinformował, że w sobotę ok. 21:00 kapitan wycieczkowca zgłosił zaginięcie kobiety. Kilka godzin później załoga statku oddelegowała grupę poszukiwawczą, która powróciła na wyspę.

Do niedzielnego poranka nie udało się odnaleźć seniorki. Wkrótce później jej zwłoki zostały zlokalizowane przez helikopter ratowniczy.

Dyrektor generalny firmy Coral Expeditions Mark Fifield przekazał wyrazy współczucia najbliższym zmarłej kobiety. - Jest nam bardzo przykro, że tak się stało i oferujemy nasze pełne wsparcie rodzinie. Zespół Coral jest z nią w kontakcie - poinformował.

Wyspa Lizard to popularna wśród turystów wyspa otoczona rafami koralowymi. Mierząca 9,9 kilometrów kwadratowych, jest częścią Parku Narodowego Lizard Island, a jej tradycyjnymi właścicielami są członkowie ludu Dingaal - aborygeńskiego klanu australijskiego. Wyspa odwiedzana jest często przez nurków zauroczonych otaczającą ją fauną i florą.

Źródło: BBC

USA redukują obecność wojskową w Europie. Wiceszef MON: Jesteśmy w procesie negocjacyjnym Polsat News Polsat News