"Wycieczki po najbardziej zaszczurzonych miejscach". Atrakcje Nowego Jorku

Torby poruszają się na ulicach. "To nie wiatr"

Bollwerk, który przeprowadził się do Nowego Jorku z Missouri, był zaskoczony ilością szczurów: Gryzonie "biegły do miejsc, gdzie na chodniku leżały worki ze śmieciami. Torby się poruszały. Ale nie przez podmuchy wiatru. To szczury w środku. Wyglądało to, jak kurczące się i rozkurczające serce".