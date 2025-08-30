Wyciągnęli aparaty i zaczęli robić zdjęcia. Wielkie poruszenie po ruchu USA

Dawid Szczyrbowski

Amerykański krążownik rakietowy USS Lake Erie przepłynął przez Kanał Panamski, budząc poruszenie wśród okolicznych mieszkańców. - Nie wiedziałem, że okręt będzie przepływał. Byłem zaskoczony - powiedział jeden z nich. Pojawienie się maszyny należy wiązać z ostatnim ruchem Amerykanów, którzy wysłali swoje jednostki do wybrzeży Wenezueli.

Krążownik USS Lake Erie przepłynął przez Kanał Panamski. Okoliczni mieszkańcy byli zaskoczeni
Krążownik USS Lake Erie przepłynął przez Kanał Panamski. Okoliczni mieszkańcy byli zaskoczeniMartin BernettiAFP

  • Amerykański krążownik USS Lake Erie przepłynął przez Kanał Panamski, kierując się na Atlantyk.
  • Przemieszczenie okrętu związane jest z działaniami USA przeciwko handlowi narkotykami w regionie Wenezueli.
  • W odpowiedzi Wenezuela mobilizuje siły zbrojne oraz milicje, deklarując obronę przed zagrożeniem ze strony USA.
Amerykański krążownik rakietowy USS Lake Erie został zauważony w piątek wieczorem podczas przeprawy przez Kanał Panamski. Okręt zmierzał na wschód w kierunku Atlantyku.

Przypomnijmy, przed kilkoma dniami administracja Donalda Trumpa rozmieściła okręty wojenne w pobliżu wybrzeży Wenezueli. Ruch ten tłumaczono chęcią zwalczania handlu narkotykami.

Kanał Panamski. Widok amerykańskiego krążownika zaskoczył mieszkańców

- Nie wiedziałem, że okręt będzie przepływał. Byłem zaskoczony - powiedział agencji AFP Alfredo Cedeno, 32-letni technik medyczny, który zrobił zdjęcia krążownika.

Przez ostatnie dwa dni okręt był zacumowany w porcie Rodman, przy wejściu do kanału od strony Pacyfiku.

USS Lake Erie ma długość 173 metrów i wyporność 9800 ton. Na co dzień stacjonuje w San Diego w Kalifornii.

Wenezuela przygotowuje się na "agresję ze strony USA"
    Wenezuela. Rozmieszczają żołnierzy, mobilizują członków milicji. To odpowiedź na ruch USA

    Waszyngton oskarża prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro o kierowanie kartelem narkotykowym. Niedawno podwojono nagrodę za jego schwytanie do 50 milionów dolarów.

    Władze w Caracas ogłosiły w poniedziałek rozmieszczenie 15 tys. żołnierzy sił bezpieczeństwa na granicy z Kolumbią w celu zwalczania handlu narkotykami.

    Dzień później Wenezuela poinformowała, że będzie patrolować swoje wody terytorialne za pomocą dronów i okrętów marynarki wojennej. Nicolas Maduro twierdzi, że zmobilizował ponad cztery miliony członków milicji w odpowiedzi na "zagrożenia" ze strony Stanów Zjednoczonych.

