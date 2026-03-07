W skrócie W Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich ponownie słychać było w sobotę głośne eksplozje.

Władze ZEA przekonują, że wybuchy to efektem działań obrony przeciwlotniczej.

Wcześniej prezydent Iranu przeprosił sąsiadów i zapewniał państwa Zatoki Perskiej o zaniechaniu wymierzonych w nie ataków.

Donald Trump określił deklarację prezydenta Iranu jako akt kapitulacji i stwierdził, że obietnica została złożona z powodu działań Stanów Zjednoczonych i Izraela.

AFP podała, że przebywający w stolicy Bahrajnu dziennikarze raportują o co najmniej pięciu głośnych eksplozjach, jakie były słyszalne w stolicy kraju Manamie. Władze kraju potwierdziły, że w nalotach uszkodzony został budynek mieszkalny.

Celem ataku miały być także Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Katar. Władze w Dosze przekazały, że słyszalne eksplozje to skutek strąceń pocisków przez obronę przeciwlotniczą.

Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wystosowały wobec Iranu protest, w którym żądają zaprzestania przez Teheran agresji wobec sąsiednich państw w Zatoce Perskiej.

Wybuchy w Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Teheran obiecywał zaprzestanie ataków

Kolejne uderzenia na Bahrajn, Katar i ZEA nastąpiły po tym, jak w sobotę prezydent Iranu Masud Pezeszkian przeprosił sąsiadów i zapowiedział, że ataki na państwa Zatoki Perskiej nie będą przez Teheran kontynuowane.

- Wczoraj Tymczasowa Rada Przywódcza zatwierdziła, że nie będzie więcej ataków na kraje sąsiednie i nie będą wystrzeliwane rakiety, chyba że atak na Iran będzie pochodził z tych krajów - powiedział prezydent w irańskiej telewizji.

Pezeszkian zaapelował także do przywódców arabskich państw w Zatoce, by te nie ulegały presji ze strony USA i Izraela w sprawie współpracy w atakach na Iran.

- Nie stawajcie się narzędziami w rękach Izraela i USA. Rozwiązujcie wszystkie problemy drogą dyplomacji - zaapelował.

Donald Trump o "zniszczeniu Iranu". "Przeprosił i poddał się"

Do słów prezydenta Iranu odniósł się Donald Trump. Według niego deklarację o zaprzestaniu ataku na sąsiednie państwa należy odczytywać jako akt kapitulacji Teheranu, co ma być zasługą USA.

"Iran, który został zniszczony, przeprosił i poddał się swoim sąsiadom z Bliskiego Wschodu oraz obiecał, że nie będzie już do nich strzelał" - przekazał Trump za pośrednictwem Truth Social.

"Obietnica ta została złożona wyłącznie z powodu nieustannych ataków Stanów Zjednoczonych i Izraela" - ocenił prezydent USA.

