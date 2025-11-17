W skrócie Trzy osoby w Etiopii zmarły po potwierdzeniu zakażenia wirusem Marburg, a kolejne trzy zgony są badane pod kątem związku z chorobą.

129 osób mających kontakt z zakażonymi zostało odizolowanych i objętych nadzorem sanitarnym.

Wirus Marburg charakteryzuje się wysoką śmiertelnością i przenosi się poprzez kontakt z płynami ustrojowymi lub zakażonymi zwierzętami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ogłoszenie to nastąpiło po potwierdzeniu w piątek w Etiopii wybuchu epidemii wirusa Marburg - wysoce zakaźnej i krwotocznej infekcji. Co najmniej kilka jej przypadków o łagodnym przebiegu zidentyfikowano w mieście na południu kraju.

"Laboratorium referencyjne Etiopskiego Instytutu Zdrowia Publicznego potwierdziło, że trzy osoby zmarły z powodu wirusa" - poinformowało ministerstwo w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera. Resort zaznaczył, że trzy kolejne zgony są badane pod kątem możliwego związku z chorobą.

Etiopia. Potwierdzone przypadki zakażenia wirusem. Pacjenci w izolacji

Ministerstwo nie podało nowej ogólnej liczby przypadków, ale poinformowało, że 129 osób, które miały kontakt z potwierdzonymi przypadkami, zostało odizolowanych i jest monitorowanych.

Wirus Marburg, należący do tej samej rodziny wirusów co Ebola, często objawia się silnymi bólami głowy i prowadzi do krwotoków.

Poprzednie epidemie w Afryce skutkowały śmiertelnością sięgającą 80 proc. lub więcej, zazwyczaj w ciągu ośmiu do dziewięciu dni od wystąpienia objawów.

Zakażenie przenosi się poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, takimi jak ślina i krew, lub poprzez kontakt z zakażonymi dzikimi zwierzętami, takimi jak małpy.

Wirus polio typu 1 wykryty w Niemczech. Pierwsze oznaki od ponad 30 lat

To kolejny przypadek wykrycia niebezpiecznego wirusa w ostatnim czasie. W listopadzie dziki wirus polio typu 1 (WPV1) został ujawniony w próbce ścieków w Niemczech, o czym poinformował Instytut Roberta Kocha.

Był to pierwszy raki przypadek od ponad 30 lat. Organ zaznaczył jednak, że nie zarejestrowano w związku z tym żadnych zachorowań wśród ludzi. Na chwilę obecną ryzyko związane z zakażeniem różnymi wersjami wirusa wśród niemieckiego społeczeństwa Instytut Roberta Kocha określił jako "bardzo niskie".

Źródło: Reuters

"Prezydenci i premierzy". Metro w 10 miastach? "A co mi szkodzi obiecać" Polsat News Polsat News