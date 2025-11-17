Wybuchła epidemia. Trzy zgony, afrykański kraj potwierdza

Trzy osoby, u których potwierdzono zakażenie wirusem Marburg, zmarły, a kolejne trzy zgony podejrzewa się o związek z tą wysoce zakaźną chorobą - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia Etiopii. Blisko 130 osób, które miały kontakt z potwierdzonymi przypadkami, zostało odizolowanych. Śmiertelność poprzednich epidemii tej choroby w regionie sięgała 80 proc.

Ogłoszenie to nastąpiło po potwierdzeniu w piątek w Etiopii wybuchu epidemii wirusa Marburg - wysoce zakaźnej i krwotocznej infekcji. Co najmniej kilka jej przypadków o łagodnym przebiegu zidentyfikowano w mieście na południu kraju.

"Laboratorium referencyjne Etiopskiego Instytutu Zdrowia Publicznego potwierdziło, że trzy osoby zmarły z powodu wirusa" - poinformowało ministerstwo w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera. Resort zaznaczył, że trzy kolejne zgony są badane pod kątem możliwego związku z chorobą.

Etiopia. Potwierdzone przypadki zakażenia wirusem. Pacjenci w izolacji

Ministerstwo nie podało nowej ogólnej liczby przypadków, ale poinformowało, że 129 osób, które miały kontakt z potwierdzonymi przypadkami, zostało odizolowanych i jest monitorowanych.

Wirus Marburg, należący do tej samej rodziny wirusów co Ebola, często objawia się silnymi bólami głowy i prowadzi do krwotoków.

Poprzednie epidemie w Afryce skutkowały śmiertelnością sięgającą 80 proc. lub więcej, zazwyczaj w ciągu ośmiu do dziewięciu dni od wystąpienia objawów.

Zakażenie przenosi się poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, takimi jak ślina i krew, lub poprzez kontakt z zakażonymi dzikimi zwierzętami, takimi jak małpy.

