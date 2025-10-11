Wybuch zmiótł amerykańską fabrykę amunicji z powierzchni ziemi. "Nie ma ocalonych"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Nikt nie przeżył eksplozji w fabryce amunicji firmy Accurate Energetic Systems w stanie Tennessee - poinformowały władze. Do zdarzenia doszło w piątek. Bezpośrednio po wybuchu służby podawały, że 18 osób jest zaginionych.

Wybuch w fabryce amunicji w stanie Tennessee
Wybuch w fabryce amunicji w stanie TennesseeSATELLITE IMAGE ©2025 VANTORAFP

W skrócie

  • Wybuch w fabryce amunicji Accurate Energetic Systems w Tennessee spowodował śmierć 18 osób.
  • Zakład produkował i testował wojskowe materiały wybuchowe, takie jak C4 i miny lądowe.
  • Władze uznały wszystkich zaginionych pracowników za zmarłych po nieudanych próbach ich odnalezienia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Władze nie znalazły żadnych ocalałych po eksplozji w fabryce amunicji w wiejskim rejonie Tennessee w piątek - poinformował szeryf hrabstwa Humphreys Chris Davis.

Jednocześnie przedstawiciel służb przekazał, że zaginieni zostali uznani za zmarłych. - Możemy obecnie uznać, że zginęli - powiedział.

Do eksplozji doszło w okolicy Bucksnort, około 100 km na południowy zachód od Nashville, stolicy stanu Tennessee.

Zobacz również:

Pożar rafinerii El Segundo w Kalifornii
Świat

Pożar i potężna eksplozja. Amerykańska rafineria stanęła w ogniu

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    USA. Eksplozja w fabryce amunicji w Tennessee. Nowe informacje

    Bezpośrednio po wybuchu poinformowano, że 18 osób zostało uznanych za zaginione.

    Accurate Energetic Systems produkował i badał wojskowe materiały wybuchowe, w tym plastyczny C4, miny lądowe.

    Zakład otrzymał wiele kontraktów od amerykańskiej armii i marynarki wojennej.

    Bezpośrednio po wybuchu apelowano, by nie zbliżać się do terenu, gdzie doszło do eksplozji oraz by stosować się do poleceń służb.

    Osoby, które mieszkają niedaleko obiektu, w rozmowie z mediami relacjonowały, że odczuli eksplozję. Zniszczeniu uległy też zaparkowane w pobliżu samochody. Były całkowicie spalone.

    Zobacz również:

    Eksplozja w fabryce wojskowej w Tennessee
    Świat

    Potężna eksplozja w wojskowej firmie w USA. Są zabici i zaginieni

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcęPolsat News

    Najnowsze