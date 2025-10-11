W skrócie Wybuch w fabryce amunicji Accurate Energetic Systems w Tennessee spowodował śmierć 18 osób.

Zakład produkował i testował wojskowe materiały wybuchowe, takie jak C4 i miny lądowe.

Władze uznały wszystkich zaginionych pracowników za zmarłych po nieudanych próbach ich odnalezienia.

Władze nie znalazły żadnych ocalałych po eksplozji w fabryce amunicji w wiejskim rejonie Tennessee w piątek - poinformował szeryf hrabstwa Humphreys Chris Davis.

Jednocześnie przedstawiciel służb przekazał, że zaginieni zostali uznani za zmarłych. - Możemy obecnie uznać, że zginęli - powiedział.

Do eksplozji doszło w okolicy Bucksnort, około 100 km na południowy zachód od Nashville, stolicy stanu Tennessee.

USA. Eksplozja w fabryce amunicji w Tennessee. Nowe informacje

Bezpośrednio po wybuchu poinformowano, że 18 osób zostało uznanych za zaginione.

Accurate Energetic Systems produkował i badał wojskowe materiały wybuchowe, w tym plastyczny C4, miny lądowe.

Zakład otrzymał wiele kontraktów od amerykańskiej armii i marynarki wojennej.

Bezpośrednio po wybuchu apelowano, by nie zbliżać się do terenu, gdzie doszło do eksplozji oraz by stosować się do poleceń służb.

Osoby, które mieszkają niedaleko obiektu, w rozmowie z mediami relacjonowały, że odczuli eksplozję. Zniszczeniu uległy też zaparkowane w pobliżu samochody. Były całkowicie spalone.

