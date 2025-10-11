Wybuch zmiótł amerykańską fabrykę amunicji z powierzchni ziemi. "Nie ma ocalonych"
Nikt nie przeżył eksplozji w fabryce amunicji firmy Accurate Energetic Systems w stanie Tennessee - poinformowały władze. Do zdarzenia doszło w piątek. Bezpośrednio po wybuchu służby podawały, że 18 osób jest zaginionych.
W skrócie
- Wybuch w fabryce amunicji Accurate Energetic Systems w Tennessee spowodował śmierć 18 osób.
- Zakład produkował i testował wojskowe materiały wybuchowe, takie jak C4 i miny lądowe.
- Władze uznały wszystkich zaginionych pracowników za zmarłych po nieudanych próbach ich odnalezienia.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Władze nie znalazły żadnych ocalałych po eksplozji w fabryce amunicji w wiejskim rejonie Tennessee w piątek - poinformował szeryf hrabstwa Humphreys Chris Davis.
Jednocześnie przedstawiciel służb przekazał, że zaginieni zostali uznani za zmarłych. - Możemy obecnie uznać, że zginęli - powiedział.
Do eksplozji doszło w okolicy Bucksnort, około 100 km na południowy zachód od Nashville, stolicy stanu Tennessee.
USA. Eksplozja w fabryce amunicji w Tennessee. Nowe informacje
Bezpośrednio po wybuchu poinformowano, że 18 osób zostało uznanych za zaginione.
Accurate Energetic Systems produkował i badał wojskowe materiały wybuchowe, w tym plastyczny C4, miny lądowe.
Zakład otrzymał wiele kontraktów od amerykańskiej armii i marynarki wojennej.
Bezpośrednio po wybuchu apelowano, by nie zbliżać się do terenu, gdzie doszło do eksplozji oraz by stosować się do poleceń służb.
Osoby, które mieszkają niedaleko obiektu, w rozmowie z mediami relacjonowały, że odczuli eksplozję. Zniszczeniu uległy też zaparkowane w pobliżu samochody. Były całkowicie spalone.