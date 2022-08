Trwa akcja ratownicza, w której uczestniczy policja i straż pożarna. Po godz. 16 zapewniono, że pożar jest pod kontrolą i nie stanowi on zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Jednocześnie lokalne władze rekomendują, by nie zbliżać się do fabryki, ponieważ może dojść do skażenia terenu nitrocelulozą.

Fabryka w Bergerac produkuje materiały wybuchowe na użytek wojskowy i cywilny oraz ich silnie wybuchowy komponent nitrocelulozę; jest zaklasyfikowana jako zakłady, w których katastrofa lub dysfunkcja może stanowić "poważne zagrożenie" dla otoczenia.

