Wybuch w żydowskiej szkole w Amsterdamie. "Celowy atak"
Do eksplozji w żydowskiej szkole w Amsterdamie doszło w sobotę rano - przekazały holenderskie władze. Burmistrz holenderskiej stolicy przekazała, że "był to celowy atak na społeczność".
W skrócie
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Burmistrz Amsterdamu Femke Halsema przekazała, że eksplozja na terenie szkoły żydowskiej na południu miasta nie wyrządziła zbyt wielkich szkód, a na miejscu zdarzenia szybko pojawili się strażacy oraz policjanci. Poinformowała również, że w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
Holenderska gazeta "The Algemeen Dagblad" informuje, że sprawca wybuchu został uchwycony na kamerach bezpieczeństwa. Policja prowadzi śledztwo w sprawie oraz próbuje zidentyfikować i namierzyć podejrzanego.
Holandia. Atak na żydowską szkołę. "Nieakceptowalne"
- To tchórzliwy akt agresji przeciwko społeczności żydowskiej. Izraelscy obywatele Amsterdamu muszą zmagać się z coraz większym antysemityzmem. To nieakceptowalne - powiedziała burmistrz.
- Szkoła musi być miejscem, w którym dzieci mogą bezpiecznie pobierać lekcje. Amsterdam musi być miastem, w którym Żydzi mogą bezpiecznie mieszkać - dodała.
Głos w sprawie zabrał również Daan Wijnants - lider Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) w Amsterdamie. "To celowy atak na naszą amsterdamską społeczność żydowską. VVD w pełni wspiera Żydów w Amsterdamie. (...) Oczekujemy szeroko zakrojonego śledztwa i zdecydowanego oskarżenia" - przekazał we wpisie na platformie X.
Ataki na społeczność żydowską. Kolejny incydent
Eksplozja w żydowskiej szkole w Amsterdamie nie jest pierwszym tego typu incydentem w kraju w ostatnich dniach. W piątek w nocy w centrum Rotterdamu doszło do podpalenia synagogi.
Policja zatrzymała w tej sprawie cztery osoby. To mężczyźni w wieku 17 i 18 lat oraz dwaj 19-latkowie.
Do ataku doszło również w sąsiedniej Belgii. W mieście Liege w poniedziałek pod synagogą miał miejsce wybuch, który doprowadził do pożaru świątyni.
Celem ostatnich ataków w Europie stała się nie tylko żydowska społeczność, ale również miejsca związane z USA. W ubiegły weekend do eksplozji doszło przy wejściu do ambasady Stanów Zjednoczonych w Oslo. Ataki mają najprawdopodobniej związek z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie między USA i Izraelem a Iranem.