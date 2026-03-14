W skrócie W szkole w Amsterdamie doszło do eksplozji, którą władze określiły jako celowy atak.

Nikt nie został poszkodowany, sprawca wybuchu został zarejestrowany przez kamery, a policja prowadzi śledztwo.

W ostatnich dniach doszło do kilku podobnych incydentów, w tym podpalenia synagogi w Rotterdamie oraz wybuchu pod synagogą w Liege.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Burmistrz Amsterdamu Femke Halsema przekazała, że eksplozja na terenie szkoły żydowskiej na południu miasta nie wyrządziła zbyt wielkich szkód, a na miejscu zdarzenia szybko pojawili się strażacy oraz policjanci. Poinformowała również, że w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Holenderska gazeta "The Algemeen Dagblad" informuje, że sprawca wybuchu został uchwycony na kamerach bezpieczeństwa. Policja prowadzi śledztwo w sprawie oraz próbuje zidentyfikować i namierzyć podejrzanego.

Holandia. Atak na szkołę. "Nieakceptowalne"

- To tchórzliwy akt agresji przeciwko społeczności żydowskiej. Izraelscy obywatele Amsterdamu muszą zmagać się z coraz większym antysemityzmem. To nieakceptowalne - powiedziała burmistrz.

- Szkoła musi być miejscem, w którym dzieci mogą bezpiecznie pobierać lekcje. Amsterdam musi być miastem, w którym Żydzi mogą bezpiecznie mieszkać - dodała.

Głos w sprawie zabrał również Daan Wijnants - lider Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) w Amsterdamie. "To celowy atak na naszą amsterdamską społeczność żydowską. VVD w pełni wspiera Żydów w Amsterdamie. (...) Oczekujemy szeroko zakrojonego śledztwa i zdecydowanego oskarżenia" - przekazał we wpisie na platformie X.

Ataki na społeczność. Kolejny incydent

Eksplozja w żydowskiej szkole w Amsterdamie nie jest pierwszym tego typu incydentem w kraju w ostatnich dniach. W piątek w nocy w centrum Rotterdamu doszło do podpalenia synagogi.

Policja zatrzymała w tej sprawie cztery osoby. To mężczyźni w wieku 17 i 18 lat oraz dwaj 19-latkowie.

Do ataku doszło również w sąsiedniej Belgii. W mieście Liege w poniedziałek pod synagogą miał miejsce wybuch, który doprowadził do pożaru świątyni.

Celem ostatnich ataków w Europie stała się nie tylko żydowska społeczność, ale również miejsca związane z USA. W ubiegły weekend do eksplozji doszło przy wejściu do ambasady Stanów Zjednoczonych w Oslo. Ataki mają najprawdopodobniej związek z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie między USA i Izraelem a Iranem.

Gawkowski o wecie prezydenta w sprawie pożyczki SAFE: Nóż w plecy polskiej armii i zdrada stanu Polsat News Polsat News