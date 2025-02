Propagandowa rosyjska agencja TASS poinformowała, że do wybuchu doszło w budynku mieszkalnym w północno-zachodniej części Moskwy.

TASS, powołując się na służby ratunkowe, powiadomiła również, że w eksplozji zginęła jedna osoba , a kolejne cztery odniosły obrażenia. Jedną z osób rannych ma być wysoki rangą prorosyjski członek paramilitarnej grupy z obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - Armen Sarkisjan , twórca ormiańskiego batalionu "Arbat". Inne doniesienia wskazują z kolei, że to on mógł zginąć w eksplozji.

Rosyjski kanał Baza opublikował w sieci nagranie z miejsca zdarzenia. Widać na nim poważne zniszczenia kompleksu mieszkalnego Alye Parusa, gdzie doszło do wybuchu. Mimo to nie ma zagrożenia zawaleniem.

Reuters opisywał, że wstępnie nie było wiadomo, co doprowadziło do eksplozji.

W kolejnej aktualizacji agencja poinformowała już o eksplozji bomby w momencie, gdy pewien "mężczyzna w towarzystwie ochroniarzy wchodził do budynku". Rosyjska państwowa agencja Ria Nowosti przekazywała wcześniej, że w budynku eksplodowało " niezidentyfikowane urządzenie ".

Agencja Reutera przypomniała też wydarzenia z grudnia, kiedy to przed budynkiem mieszkalnym w Moskwie doszło do wybuchu bomby. Zginął wtedy rosyjski generał Igor Kiriłłow, a Ukraina przyznała się do zorganizowania zamachu.