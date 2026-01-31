Wybuch w Iranie. Zniszczony budynek w porcie nad Zatoką Perską

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Aktualizacja

Wybuch w budynku na terenie portu Bandar Abbas na południu Iranu nad Zatoką Perską - podały państwowe media, cytowane przez Reutersa. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zaprzeczył pogłoskom, jakoby zginął dowódca marynarki wojennej. Na miejscu pracują służby ratunkowe i straż pożarna. Do wybuchów doszło jeszcze w dwóch innych miejscach. Lokalne media informują o ofiarach śmiertelnych.

Mapa satelitarna regionu cieśniny Ormuz z wyraźnie zaznaczonym miastem Bandar-e Abbas, widocznymi wyspami Keszm i Ormuz oraz fragmentem wybrzeża Iranu i Półwyspu Arabskiego
Iran. Wybuch w budynku na terenie portu Bandar Abbas nad Zatoką PerskąGoogle Earthmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Wybuch miał miejsce w budynku na terenie portu Bandar Abbas na południu Iranu nad Zatoką Perską.
  • Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaprzeczył doniesieniom o śmierci dowódcy marynarki wojennej podczas eksplozji.
  • Do wybuchu doszło w czasie, gdy napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi uległy zaostrzeniu, a w regionie pojawiły się amerykańskie okręty wojenne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tuż po wybuchu pojawiły się pogłoski, że miał w nim zginąć irański dowódca marynarki wojennej. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) stanowczo temu zaprzeczył.

Ponadto pojawiły się również niepokojące doniesienia o wybuchach w dwóch innych miejscach. Mowa o Ahwaz przy granicy z Irakiem i Parand w prowincji Teheran. Według Tehran News w tej pierwszej miejscowości zginęły co najmniej cztery osoby.

Iran. Wybuch w porcie nad Zatoką Perską

Na razie nie podano, co było przyczyną eksplozji. Według irańskiej telewizji wybuch zniszczył dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku, a także kilka samochodów i sklepów.

- Na miejscu pracują służby ratunkowe i straż pożarna - podała irańska telewizja.

Zobacz również:

Potężna armada zmierza w kierunku Iranu, Donald Trump komentuje
Świat

Trump wysyła ogromną flotyllę. "Zmierza w stronę Iranu"

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Oficjalna agencja Irna podała, że kilka rannych osób zostało przewiezionych do szpitala. Agencja Reutera próbowała zweryfikować pojawiające się informacje. Nie udało jej się jednak skontaktować z władzami Iranu.

    Dodajmy, że port Bandar Abbas leży nad Cieśniną Ormuz, czyli ważnym szlakiem wodnym między Iranem a Omanem. Przez ten rejon transportowana jest jedna piąta światowego transportu morskiego ropy naftowej.

    Konflikt USA-Iran. Doszło do zaostrzenia napięć

    Do wybuchu doszło w momencie zaostrzenia się napięć między Teheranem a Waszyngtonem.

    W sobotę irański prezydent Masud Pezeszkian zarzucił przywódcom Stanów Zjednoczonych, Izraela i państw europejskich wykorzystywanie problemów gospodarczych Iranu, wzniecanie niepokojów społecznych i dostarczanie ludności środków do "rozbijania narodu" podczas ostatnich protestów.

    Prezydent Donald Trump zagroził natomiast władzom w Tehernie interwencją zbrojną, jeśli te będą kontynuować prace nad programem zbrojeń jądrowych, brutalnie traktować uczestników antyrządowych demonstracji i nie wykazywać chęci negocjacji z Waszyngtonem.

    Z tego powodu wojska USA wzmacniają od kilkunastu dni potencjał swoich sił na Bliskim Wschodzie. W regionie znajduje się obecnie m.in. dziesięć amerykańskich okrętów wojennych.

    Pentagon i Biały Dom zaprezentowały Trumpowi kilka opcji dotyczących uderzeń na Iran, włącznie z dużą kampanią bombardowania obiektów reżimu, o czym powiadomił "Wall Street Journal". Według dziennika bliskowschodni sojusznicy USA dążą do dyplomatycznego rozwiązania sporu.

    Zobacz również:

    Iran odpowiada na ruch UE. Mówią o "kłamstwach i hipokryzji"
    Bliski Wschód

    "Europa podsyca ogień". Reżim ostrzega po ostatnim ruchu Unii

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "Polityczny WF": Strefa Czystego Transportu sporym problemem prezydenta KrakowaINTERIA.PL

    Najnowsze