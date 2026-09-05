Wybuch w bazie wojskowej w Boliwii. Dziesiątki rannych, są ofiary śmiertelne

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Co najmniej 10 osób zginęło, a 14 uznano za zaginione po piątkowej eksplozji w bazie wojskowej w Viacha, w departamencie La Paz w Boliwii. W wyniku wybuchu rannych zostało kilkadziesiąt osób. Władze ostrzegają, że na terenie bazy istnieje ryzyko kolejnej eksplozji.

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Strażacy i służby mundurowe wokół cysterny przy ulicy w pobliżu bazy wojskowej w Boliwii.
Boliwia. Eksplozja w bazie wojskowej-East News

W skrócie

  • W piątek w bazie wojskowej w Viacha w Boliwii doszło do eksplozji, w wyniku której śmierć poniosło co najmniej 10 osób, a 14 uznano za zaginione oraz rannych zostało 81 osób.
  • Władze ostrzegły, że istnieje ryzyko kolejnej eksplozji i zaapelowały, aby mieszkańcy trzymali się w odległości co najmniej 150 metrów od bazy.
  • Prezydent Boliwii zapowiedział szczegółowe dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn wybuchu materiałów pirotechnicznych oraz ewentualnych zaniedbań.
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Co najmniej 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku eksplozji w koszarach wojskowych w Boliwii - poinformowała stację telewizyjną Noticias Bolivision lokalna dyrektor ds. zdrowia Rita Nebraska. Jej słowa przytacza PAP. Według danych boliwijskiego resortu obrony, w związku z wybuchem zginęły dwie osoby.
Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 14.30 czasu lokalnego na terenie koszar, gdzie stacjonował pułk artylerii. Jak poinformował minister obrony Boliwii Ernesto Justiniano, wybuch nastąpił w miejscu, w którym przechowywano materiały pirotechniczne.

Początkowo władze nie podawały liczby ofiar śmiertelnych, następnie poinformowały o dwóch zabitych. Wybuch spowodował liczne obrażenia u poszkodowanych. Według ministra obrony co najmniej 81 osób zostało rannych. Służby prowadzą również działania związane z poszukiwaniem osób, które pozostają zaginione.

Boliwia. Wybuch w bazie wojskowej. Władze ostrzegają przed kolejną eksplozją

Boliwijskie służby nadal ustalają dokładne okoliczności tragedii. Rzecznik policji Roger Roca powiedział agencji AFP, że przyczyna eksplozji pozostaje przedmiotem dochodzenia.

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Władze Nebraski poinformowały, że istnieje ryzyko kolejnej eksplozji i zaapelowały do mieszkańców, aby pozostali w odległości co najmniej 150 metrów od bazy wojskowej.

Wybuch w bazie wojskowej. Prezydent Boliwii zapowiedział śledztwo

Do tragedii odniósł się prezydent Boliwii Rodrigo Paz. Złożył kondolencje rodzinom osób, które zginęły, oraz wyraził "głęboką solidarność" z bliskimi rannych.

Prezydent zapowiedział jednocześnie dokładne wyjaśnienie okoliczności eksplozji. W mediach społecznościowych napisał, że zostanie przeprowadzone "szczegółowe, techniczne i przejrzyste dochodzenie", którego celem będzie ustalenie, co dokładnie wydarzyło się na terenie bazy.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i odpowiedzialne za zabezpieczenie terenu. Władze podkreślają, że do czasu zakończenia działań należy zachować szczególną ostrożność.

Śledczy mają ustalić, w jaki sposób doszło do eksplozji materiałów pirotechnicznych oraz czy do tragedii przyczyniły się zaniedbania związane z ich przechowywaniem. Na obecnym etapie nie wskazano oficjalnej przyczyny zdarzenia.

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