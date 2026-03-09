W skrócie Synagoga w mieście Liege w Belgii została uszkodzona w wyniku eksplozji, do której doszło w poniedziałek rano.

W wyniku wybuchu nikt nie został ranny, a straty ograniczają się do materialnych zniszczeń.

Przyczyny eksplozji są nieznane, a na miejscu trwa akcja służb.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rzecznik policji w Liege, gdzie doszło do wybuchu, poinformował, że w wyniku eksplozji nikt nie został ranny, a straty ograniczają się do "materialnych zniszczeń". Służby na razie nie ustaliły przyczyn eksplozji.

Do wybuchu doszło około godziny 4 nad ranem przed synagogą. W jego wyniku uszkodzona została sama świątynia, a także okna budynku znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy.

Belgia. Eksplozja przed budynkiem synagogi w Liege

Jak poinformował belgijski nadawca RTBF, na miejscu wydzielono strefę bezpieczeństwa, w której działają lokalne służby.

- To wszystko jest celowe i ukierunkowane. Potępiamy ten antysemicki akt z całą stanowczością. Nie możemy pozwolić, aby konflikty zagraniczne przeniknęły do naszego miasta - skomentował burmistrz Willy Demeyer.

Jak dodał lokalny polityk, był to "wyjątkowo brutalny akt". W podobnym duchu wypowiedział się także minister spraw wewnętrznych Belgii Bernard Quintin. - Wybuch w synagodze w Liege był aktem antysemityzmu - powiedział.

Uszkodzona synagoga została zbudowana w 1899 roku i pełni również funkcję muzeum historii społeczności żydowskiej w Liege.

Źródła: Reuters, AFP

Domański o Czarnku: Prawdziwa twarz PiS-u, czyli antyeuropejska Polsat News Polsat News