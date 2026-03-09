Wybuch przed synagogą w Belgii. "Wyjątkowo brutalny akt"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Synagoga w mieście Liege w Belgii została uszkodzona w wyniku eksplozji, do której doszło w poniedziałek rano. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny - przekazała lokalna policja, dodając, że przyczyny wybuchu są na razie nieznane. - Był to wyjątkowo brutalny akt - stwierdził burmistrz miasta Willy Demeyer.

W Belgii doszło do eksplozji przed synagogą. Budynek został uszkodzony, ale nikt nie został ranny
Belgia. Eksplozja w synagodze w Liege. "Wyjątkowo brutalny akt"ERIC LALMAND / BELGA MAG / BELGA AFP

W skrócie

  • Synagoga w mieście Liege w Belgii została uszkodzona w wyniku eksplozji, do której doszło w poniedziałek rano.
  • W wyniku wybuchu nikt nie został ranny, a straty ograniczają się do materialnych zniszczeń.
  • Przyczyny eksplozji są nieznane, a na miejscu trwa akcja służb.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rzecznik policji w Liege, gdzie doszło do wybuchu, poinformował, że w wyniku eksplozji nikt nie został ranny, a straty ograniczają się do "materialnych zniszczeń". Służby na razie nie ustaliły przyczyn eksplozji.

Do wybuchu doszło około godziny 4 nad ranem przed synagogą. W jego wyniku uszkodzona została sama świątynia, a także okna budynku znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy.

Belgia. Eksplozja przed budynkiem synagogi w Liege

Jak poinformował belgijski nadawca RTBF, na miejscu wydzielono strefę bezpieczeństwa, w której działają lokalne służby.

Zobacz również:

Zawalił się budynek rosyjskiej żandarmerii wojskowej w Siertołowie
Świat

Runął budynek żandarmerii wojskowej w Rosji. Ludzie utknęli pod gruzami

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    - To wszystko jest celowe i ukierunkowane. Potępiamy ten antysemicki akt z całą stanowczością. Nie możemy pozwolić, aby konflikty zagraniczne przeniknęły do naszego miasta - skomentował burmistrz Willy Demeyer.

    Jak dodał lokalny polityk, był to "wyjątkowo brutalny akt". W podobnym duchu wypowiedział się także minister spraw wewnętrznych Belgii Bernard Quintin. - Wybuch w synagodze w Liege był aktem antysemityzmu - powiedział.

    Uszkodzona synagoga została zbudowana w 1899 roku i pełni również funkcję muzeum historii społeczności żydowskiej w Liege.

    Źródła: Reuters, AFP

    Zobacz również:

    Wybuch w stolicy Norwegii. Akcja policji przy ambasadzie USA
    Świat

    Tajemnicza eksplozja przy ambasadzie USA w Oslo. Policja prowadzi śledztwo

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Domański o Czarnku: Prawdziwa twarz PiS-u, czyli antyeuropejskaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze