Wybuch na dworcu kolejowym w Niemczech. Eksplozja w środku nocy, są ranni

W skrócie Na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech doszło do wybuchu, w wyniku którego ucierpiały co najmniej dwie osoby.

W rejonie eksplozji pracują policjanci oraz eksperci od materiałów wybuchowych z Federalnego Urzędu Kryminalnego.

Eksplozja, która miała miejsce przy lokalu tureckiego jubilera, uszkodziła okna sąsiednich budynków i spowodowała zamknięcie części dworca.

Policja bada potencjalne związki zdarzenia z przestępczością zorganizowaną, ale według wstępnych ustaleń dworzec nie był zamierzonym celem.

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Zgłoszenie w sprawie eksplozji niemiecka policja otrzymała około godziny 3.15. Z informacji, do których dotarł "Bild" wynika, że w budynku dworca w Augsburgu wybuchł granat ręczny. Do eksplozji doszło przy lokalu tureckiego jubilera.

Augsburg. Eksplozja na dworcu kolejowym. Ranne dwie osoby

Lekkie obrażenia odniosły dwie osoby - 17-letnia dziewczyna i 18-latek. Eksplozja uszkodziła również okna okolicznych zabudowań. Na miejscu pracują śledczy, w tym eksperci ds. materiałów wybuchowych z Federalnego Urzędu Kryminalnego.

Obecnie budynek dworca w Augsburgu oraz pierwszy peron pozostają zamknięte. Zdarzenie wywołało opóźnienia i utrudnienia w kursowaniu pociągów. Pasażerowie mogą dostać się na pozostałe perony przez wejścia północne i południowe.

Dokładne okoliczności wybuchu nie są znane. Służby badają możliwe powiązania z przestępczością zorganizowaną. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dworzec kolejowy najprawdopodobniej nie był zamierzonym celem ataku.

Policja w wydanym komunikacie informuje że ulice w rejonie stacji pozostają zamknięte. Funkcjonowanie transportu publicznego w Augsburgu również jest utrudnione.

Niemcy. Niedaleko elektrowni Jänschwalde odnaleziono ładunki wybuchowe

To kolejny tego typu incydent w ostatnich dniach na terenie Niemiec. W poniedziałek informowaliśmy, że przy stacji transformatorowej w Turnow-Preilack w Brandenburgii, niedaleko elektrowni Jänschwalde, odnaleziono ładunki wybuchowe.

Służby na miejscu znalazły "kilka urządzeń do odpalania rakiet, wyposażonych w materiały wybuchowe". Dziennikarze przekonywali, że urządzenia te były "własnej konstrukcji". Pisali też, że dysponują ich zdjęciami.

Służbom udało się zneutralizować ładunki wybuchowe, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Służby ustalają także, kto jest odpowiedzialny za ich podłożenie. Incydent jest traktowany "bardzo poważnie".

Źródło: "Bild"



