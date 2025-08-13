W skrócie Finlandia po raz ósmy z rzędu została uznana za najszczęśliwszy kraj na świecie według World Happiness Report ONZ.

Polska uplasowała się na rekordowym, 26. miejscu, wyprzedzając takie kraje jak Francja i Włochy.

Kluczowe dla poczucia szczęścia okazały się być: zaufanie społeczne, niewielkie nierówności ekonomiczne oraz silne więzi międzyludzkie.

Zdaniem profesora ekonomii z Uniwersytetu Oksfordzkiego i jednego z autorów raportu, Jana-Emmanuela De Neve, Finowie cieszą się dobrobytem, dobrym zdrowiem i silnymi więzami społecznymi, a także bliskim kontaktem z naturą i właśnie m.in. to stoi za tym, że są usatysfakcjonowani swoim życiem.

Badania ogólnie wykazały, że mieszkańcy krajów skandynawskich, które dominują w rankingu od wielu lat, stają się coraz szczęśliwsi, zaś w innych państwach poziom zadowolenia spada, nawet jeśli PKB na mieszkańca jest porównywalne.

Finlandia liderem rankingu najszczęśliwszych krajów świata

Tuż za Finami lokaty zajęły kolejno Dania, Islandia i Szwecja, zaś pierwszą piątkę zamykają Niderlandy. Naukowcy stoją na stanowisku, że zaufanie społeczne i więzi międzyludzkie mają większy wpływ na poczucie szczęścia, niż myśli większość z nas. W krajach skandynawskich nawet gdy zgubi się portfel, łatwiej o wiarę w to, że zostanie on zwrócony. To z kolei buduje poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

De Neve zwraca też uwagę, że Finowie są zadowoleni ze swojego życia, bo nie dążą do nadmiernego bogactwa, czerpiąc radość z tego, co już mają. Akceptują to i zachowują umiar. W kraju tym większość osób ocenia swoje życie na siedem lub osiem punktów w dziesięciopunktowej skali.

World Happiness Report. 26. miejsce Polski. Nasz kraj pnie się po drabince

Polska zajęła w 2025 roku 26. miejsce, co oznacza, że wyprzedziły ją np. Litwa, Austria, Słowenia, Czechy, Niemcy i Belize. Warto jednak odnotować, że za nami znalazły się takie europejskie potęgi jak Francja, Hiszpania czy Włochy oraz południowoamerykańska Argentyna.

Nie można także zignorować faktu, że 26. lokata, choć odległa, i tak jest najlepszą, jaka przypadła naszemu krajowi w historii zestawienia. Zaledwie dekadę temu otwieraliśmy siódmą dziesiątkę rankingu.

Autorzy raportu stwierdzili, że na sukces Polski wpłynęły pozycje: przekonanie o wsparciu ze strony innych oraz wysokość PKB w przeliczeniu na mieszkańca, które łącznie odpowiadały za blisko połowę oceny. Inne istotne czynniki to długość życia w zdrowiu i poczucie wolności, dobroczynność oraz poziom korupcji (lub jej braku).

