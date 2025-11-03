W skrócie Polski turysta, 31-letni Igor Holewiński, zaginął podczas samotnej wycieczki na Maderze.

Ostatni kontakt z rodziną miał miejsce 2 listopada, a sygnał z jego telefonu zarejestrowano w rejonie Levada dos Tornos.

Rodzina i służby apelują o pomoc oraz nagłaśniają sprawę w mediach społecznościowych.

Jak informują na Facebooku bliscy 31-latka, mężczyzna przebywający na Maderze na wakacjach prawdopodobnie nocował w São Vicente, skąd samotnie wyruszył na szlak w kierunku Pico Ruivo. Planował potem dotrzeć do Santany.

Ostatni sygnał lokalizacyjny z jego telefonu został zarejestrowany w regionie Levada dos Tornos. Urządzenie od wielu godzin nie wysłało kolejnego. Co więcej, Igor Holewiński nie odbiera telefonu ani nie odczytuje wiadomości.

- Nigdy wcześniej mu się nie zdarzyło. Gorąco proszę każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o kontakt z lokalną policją - apeluje jego siostra Olga Holewińska w rozmowie z lokalnym portalem dnoticias.pt.

Madera. Igor Holewiński poszukiwany. 31-letni Polak zaginął na wyspie

Zaginiony turysta to szczupły, wysoki mężczyzna (195 cm) z blond włosami i noszący okulary, jak opisuje Olga Holewińska w rozmowie z lokalnymi mediami. Rodzina apeluje o kontakt ze strony wszystkich, którzy mogli go spotkać.

O zaginięciu poinformowano zarówno lokalne, jak i polskie służby. Najbliżsi 31-letniego turysty nagłaśniają sprawę także w mediach społecznościowych.

