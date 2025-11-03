Wybrał się na samotną wyprawę. 31-letni Polak zaginął na Maderze

Dorota Hilger

Dorota Hilger

31-letni Igor Holewiński zaginął na Maderze. Rodzina ostatni raz miała z nim kontakt w niedzielny poranek. Mężczyzna planował samotną wycieczkę w kierunku Pico Ruivo, a ostatecznie zamierzał dotrzeć do Santany. O zaginięciu poinformowano polskie oraz lokalne służby.

Polski turysta zaginął na Maderze
Polski turysta zaginął na MaderzeHiking Madeirafacebook.com

W skrócie

  • Polski turysta, 31-letni Igor Holewiński, zaginął podczas samotnej wycieczki na Maderze.
  • Ostatni kontakt z rodziną miał miejsce 2 listopada, a sygnał z jego telefonu zarejestrowano w rejonie Levada dos Tornos.
  • Rodzina i służby apelują o pomoc oraz nagłaśniają sprawę w mediach społecznościowych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak informują na Facebooku bliscy 31-latka, mężczyzna przebywający na Maderze na wakacjach prawdopodobnie nocował w São Vicente, skąd samotnie wyruszył na szlak w kierunku Pico Ruivo. Planował potem dotrzeć do Santany.

Ostatni sygnał lokalizacyjny z jego telefonu został zarejestrowany w regionie Levada dos Tornos. Urządzenie od wielu godzin nie wysłało kolejnego. Co więcej, Igor Holewiński nie odbiera telefonu ani nie odczytuje wiadomości.

- Nigdy wcześniej mu się nie zdarzyło. Gorąco proszę każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o kontakt z lokalną policją - apeluje jego siostra Olga Holewińska w rozmowie z lokalnym portalem dnoticias.pt.

Zobacz również:

Poszukiwania 55-latka w Tatrach zakończone. Ratownicy przekazali tragiczne informacje
Świat

Wysłał zdjęcie ze szczytu i zaginął. Tragiczny finał poszukiwań 55-latka

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

    Madera. Igor Holewiński poszukiwany. 31-letni Polak zaginął na wyspie

    Zaginiony turysta to szczupły, wysoki mężczyzna (195 cm) z blond włosami i noszący okulary, jak opisuje Olga Holewińska w rozmowie z lokalnymi mediami. Rodzina apeluje o kontakt ze strony wszystkich, którzy mogli go spotkać.

    O zaginięciu poinformowano zarówno lokalne, jak i polskie służby. Najbliżsi 31-letniego turysty nagłaśniają sprawę także w mediach społecznościowych.

    Zobacz również:

    34-letnia Polka utonęła na Sardynii
    Świat

    Tragiczny finał wakacji na Sardynii. Ciało Polki wyłowione z morza

    Agata Sucharska
    Agata Sucharska
    "Czy wróci do Polski?". Komentarze polityków po spotkaniu Ziobry z OrbanemPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze