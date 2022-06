Wybory we Francji. Są sondażowe wyniki II tury

W II turze wyborów parlamentarnych we Francji w niedzielę koalicja prezydencka zdobędzie od 205 do 235 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, zaś koalicja lewicy Nupes od 170 do 190 mandatów - wynika z sondażu instytutu Elabe -SFR-Express.

Na trzecim miejscu plasuje się Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen z wynikiem od 75 do 95 mandatów.

Wybory we Francji. Razem i Nupes łeb w łeb

Koalicja prezydencka Razem w pierwszej turze wyborów zdobyła 25,75 proc. głosów, Nupes - 25,66 proc. Różnica między obiema formacjami wyniosła zaledwie około 21 tys. głosów.

Na trzecim miejscu uplasowało się prawicowo-populistyczne Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen z wynikiem 18,68 proc. Czwartą pozycję zajęli Republikanie z wynikiem 10,42 proc.

