Wybory we Francji. Koalicja Macrona wygrywa z lewicą w I turze

Oprac.: Anna Nicz Świat

Koalicja prezydencka Razem zdobyła 25,75 proc. głosów w niedzielnej I turze wyborów parlamentarnych we Francji. Koalicja lewicy Nupes zyskała 25,66 proc. Różnica głosów między formacjami wynosi zaledwie około 21 tys. głosów. To zwrot w stosunku do wyników exit poll przekazanych po zamknięciu lokali wyborczych, które wskazywały na zwycięstwo Nupes.

Zdjęcie Emmanuel Macron / LUDOVIC MARIN / POOL / PAP/EPA