Wybory w Turcji. Opozycja wyprzedza partię Erdogana

Liczenie głosów oddanych w wyborach do władz lokalnych w Turcji dobiega końca. Główna partia opozycyjna Republikańska Partia Ludowa (CHP) ma niewielką przewagę nad rządzącą Partią Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). W nocy prezydent Turcji i lider AKP Recep Tayyip Erdogan wygłosił przemówienie. - Lokalne wybory to nie nasz koniec, to punkt zwrotny - mówił w Ankarze.