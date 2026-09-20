W skrócie Nagranie z kamery monitoringu pokazało, jak członkini komisji wyborczej w Rosji wrzuciła dodatkowe karty do urny podczas nieobecności obserwatorów.

Sprawa fałszowania kart do głosowania została zgłoszona do Komitetu Śledczego, a Partia Komunistyczna Federacji Rosyjskiej zapowiada działania prawne.

Polskie MSZ i Komisja Europejska potępiają organizację wyborów przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy oraz w regionach Naddniestrza, Osetii Południowej i Abchazji.

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Nagranie opublikował na Telegramie deputowany do Dumy Państwowej z ramienia Partii Komunistycznej Federacji Rosyjskiej Siergiej Kazankow. Jak dodał, do incydentu - zarejestrowanego przez kamerę monitoringu - doszło w lokalu wyborczym nr 343 w Azanowie w Republice Mari El.

Wybory w Rosji. Oszustwo tuż pod kamerą, "prawdziwi wrogowie"

"Wykorzystując moment, w którym obserwatorzy wyszli z sali, członkini komisji wyborczej wrzuciła do urny dwa pliki kart do głosowania" - napisał Kazankow, dodając, że widocznej na nagraniu kobiety nie powstrzymała nawet kamera transmitująca przebieg głosowania na żywo.

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"Wiele mówi się ostatnio o wrogach naszego kraju, którzy chcą zdyskredytować wybory. Wygląda na to, że prawdziwi wrogowie zasiadają w komisjach wyborczych" - ocenił deputowany.

W opublikowanym wpisie Siergiej Kazankow nadmienił, że sprawa została zgłoszona do Komitetu Śledczego. Partia Komunistyczna Federacji Rosyjskiej ma domagać się "pociągnięcia sprawców fałszerstwa do odpowiedzialności karnej".

Artykuły na podstawie których zgłoszono incydent, mówią o fałszowaniu wyników głosowania i nielegalnym wydaniu i otrzymaniu karty do głosowania. Grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności.

Przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Ella Pamfiłowa w rozmowie z rosyjskim Interfaxem potwierdziła, że otrzymała informację o możliwym fałszowaniu głosów w tym lokalu.

W niedzielę wieczorem rosyjska Centralna Komisja Wyborcza podała, że sprawujące władzę ugrupowanie Jedna Rosja otrzymało 57,54 proc. głosów.

Wybory do Dumy Państwowej. Zdecydowane oświadczenie polskiego MSZ, "potępiamy"

Rosja przeprowadziła wybory do Dumy Państwowej na okupowanych terytoriach Ukrainy oraz w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Głosowanie potępiła m.in. Komisja Europejska, a w niedzielę również polskie MSZ.

"Stanowczo potępiamy przeprowadzenie przez Federację Rosyjską nielegalnych wyborów na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy w obwodach donieckim, ługańskim, zaporoskim, chersońskim oraz Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol" - napisano w oświadczeniu.

Jak dodano, Polska zdecydowanie potępia także organizację głosowania w Naddniestrzu, w Cchinwali/Osetii Południowej oraz Abchazji bez zgody odpowiednio władz Republiki Mołdawii oraz Gruzji. "Również w tych przypadkach 'wybory' zostały przeprowadzone w sposób nielegalny i urągający wszelkim standardom prawa międzynarodowego i demokracji" - zaznaczył resort.

MSZ podkreśliło, że pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta "nie wywołują skutków prawnych ani nie mogą stanowić podstawy do legitymizowania próby aneksji okupowanych terytoriów".

"Wzywamy Federację Rosyjską do poszanowania prawa międzynarodowego, zaprzestania bezprawnych działań naruszających międzynarodowe zobowiązania oraz wycofania sił zbrojnych z terytorium Ukrainy" - dodano.

W niedzielę, głównym dniu głosowania, Moskwa została zaatakowana przez drony. W ogniu stanęły m.in. magazyny i rafinerie ropy naftowej w dzielnicy Kapotnia, oddalonej o 15 km od Kremla. W odpowiedzi Rosja zapowiedziała "zintensyfikowanie ataków" na Kijów.



