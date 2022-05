CDU znacząco wyprzedziła tym samym socjaldemokratyczną SPD, na którą zagłosowało 26,7 proc. wyborców. Partia Zielonych potroiła swój wynik z 2017 roku i ma teraz 18,1 proc. - informuje telewizja ARD, powołując się na prognozy pracowni Infratest dimap.

Liberalna FDP i prawicowo-populistyczna AfD uzyskały wyniki nieco powyżej pięcioprocentowego progu wyborczego (obie po 5,6 proc.)

ARD zauważa, że CDU pozostaje wyraźnie najsilniejszą partią w Nadrenii Północnej-Westfalii, jednak to, czy nadal będzie rządzić, jest sprawą otwartą. Możliwe są różne koalicje pod przywództwem CDU lub SPD.

"Małe wybory do Bundestagu"

Wybory do landtagu w najludniejszym niemieckim kraju związkowym, w którym ponad 13 mln z około 18 mln mieszkańców jest uprawnionych do głosowania, są uważane za "małe wybory do Bundestagu", tj. ważny test nastrojów wyborczych.

Ostateczne wyniki niedzielnego głosowania oczekiwane są w nocy z niedzieli na poniedziałek.