Według danych z ponad 98 proc. komisji dotychczasowa prezydent Maia Sandu zdobyła 54,74 proc. głosów, zaś jej rywal Alexandr Stoianoglo - 45,26 proc. Zgodnie ze wstępnymi sondażami do urn w Mołdawii poszło 54,08 proc. uprawnionych . Lokale wyborcze zamknięto równo o godzinie 21 (20 czasu polskiego).

- Dziękuję obywatelom przebywającym poza granicami kraju, którzy wykazali się wyjątkową mobilizacją. Głosowanie jest kontynuowane w wielu lokalach wyborczych za granicą i zachęcam tych z państwa, którzy jeszcze nie przyszli do lokali wyborczych, aby poszli i zagłosowali - apelowała.

Sandu wystosowała również odezwę do pracowników lokali wyborczych. Poprosiła ich o zachowanie uwagi i prawidłowe liczenie głosów bez względu na to, którego kandydata popierają. Podziękowania do wyborców skierował także Stoianoglo.