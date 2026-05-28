Wybory u dawnego sojusznika Rosji. Trump wskazał swojego faworyta

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

"Nikol ma moje całkowite i pełne poparcie" - napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Słowa prezydenta USA odnoszą się do obecnego premiera Armenii Nikola Paszyniana, którego ugrupowanie bierze udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Polityk nie może za to liczyć na wsparcie z Moskwy, która otwarcie krytykuje jego decyzje i grozi m.in. zerwaniem umów gazowych.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Donald Trump i Nikol Paszynian
Nikol Paszynian z poparciem Donalda Trumpa przed wyborami parlamentarnymiANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP

W skrócie

  • Donald Trump publicznie poparł Nikoli Paszyniana, obecnego premiera Armenii, przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.
  • Premier Armenii współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie nowych porozumień dotyczących połączeń transportowych i energetycznych na Kaukazie Południowym.
  • Rosja krytykuje prozachodni kurs Armenii i grozi zerwaniem umów gospodarczych w przypadku dalszego zbliżania się kraju do Unii Europejskiej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wsparcie dla aktualnego szefa rządu w Erywaniu ze strony amerykańskiego przywódcy opublikowane zostało na portalu Truth Social.

Donald Trump w swoim wpisie nazwał Nikolę Paszyniana "wielkim przyjacielem", a także przywódcą, który "czyni kraj silnym, bogatym i bardzo bezpiecznym".

Armenia. Nikol Paszynian z poparciem Donalda Trumpa

"Nikol całkowicie podziela moją wizję pokoju i dobrobytu w Armenii i całego regionu Kaukazu Południowego. Nasz sekretarz stanu Marco Rubio właśnie udał się do Armenii, gdzie poczynił kilka ważnych porozumień dla obu naszych krajów. Wkrótce Stany Zjednoczone i Armenia wspólnie rozpoczną drogę Trumpa do Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu, co przekształci Kaukaz Południowy i pomoże naszym wspaniałym amerykańskim firmom energetycznym uzyskać dostęp z Azji Środkowej aż do Stanów Zjednoczonych" - napisał prezydent USA.

Zobacz również:

Rosja zagroziła Armenii przed wizytą sekretarza stanu USA Marco Rubio
Świat

Są na celowniku Putina, szantaż przed wizytą Rubio. "Bardzo atrakcyjna cena"

Marta Stępień
Marta Stępień

"Z tych powodów Nikol ma moje całkowite i pełne poparcie dla reelekcji 7 czerwca 2026 roku. Z pomocą Nikola doprowadzimy Stany Zjednoczone, Armenię, Kaukaz Południowy i Azję Środkową do większych sukcesów niż kiedykolwiek wcześniej. Uczyńmy Armenię znów wielką - MAGA!" - dodał.

Armenia. USA zaangażowane w rozmowy pokojowe Erywań - Baku

Wspominane przez Donalda Trumpa porozumienia to efekt rozmów prowadzonych w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas to amerykański przywódca spotkał się z premierem Armenii i prezydentem Azerbejdżanu. W trakcie negocjacji strona armeńska zgodziła się na współpracę z Waszyngtonem w celu stworzenia tzw. "Trasy Trumpa".

Mowa o odblokowaniu połączeń transportowych między kontynentalną częścią Azerbejdżanu a jego eksklawą Nachiczewańskim Okręgiem Autonomicznym.

Nikol Paszynian ogłosił wówczas, że na trasie będą mogły powstać rurociągi naftowe i gazowe, linie energetyczne, a także kable internetowe. Zapowiedziano również stworzenie linii kolejowej łączącej Erywań i Baku.

Współpraca Armenii z USA i UE. Oburzenie w Moskwie

Budowanie pozytywnych relacji armeńskich władz z USA i Unią Europejską otwarcie krytykowane jest przez Rosję. Od wielu miesięcy przedstawiciele kremlowskich władz otwarcie uderzają w polityczne plany Nikoli Paszyniana, określając je "nieprzyjaznymi krokami".

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew stwierdził niedawno, że premier Armenii aktywnie "popycha (kraj) w kierunku dzisiejszej Ukrainy".

Moskwa skupia się nie tylko na krytyce, ale także otwartych groźbach. W środę rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zagroziła władzom w Erywaniu konsekwencjami gospodarczymi, jeśli kraj nadal będzie zbliżał się do Unii Europejskiej.

- Ambasada rosyjska oficjalnie przekazała pismo ministra energetyki Siergieja Ciwilewa do Ministerstwa Administracji Terytorialnej i Infrastruktury Republiki Armenii, w którym poinformowano, że jeśli proces akcesyjny do UE będzie kontynuowany, strona rosyjska zawiesi lub jednostronnie wypowie umowę o współpracy w zakresie dostaw gazu ziemnego, produktów naftowych i diamentów surowych z 2 grudnia 2013 roku - zapowiedziała.

Zobacz również:

Nikol Paszynian i Władimir Putin podczas rozmów w Moskwie
Świat

"Tylko my możemy o tym decydować". Armenia stawia się Rosji

Paweł Basiak
Paweł Basiak


Rząd chce dopłacać z budżetu do emerytur artystów. Bosak w ''Graffiti'': Uprzywilejowanie artystów kosztem reszty społeczeństwaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze